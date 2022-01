Dakar scherpt beveiliging aan na explosie in auto van deelnemer

De 44ste editie van de Dakar Rally begon zaterdag vanuit Jeddah met een korte proloog van 19 kilometer, maar de aandacht verschoof vlot richting een perscommuniqué dat door de ASO werd gepubliceerd. In de tekst heeft de organisatie aangekondigd de beveiliging van het circus aan te scherpen na een incident, dat plaatsvond op 29 december bij het Donatello Hotel in Jeddah. Daar explodeerde een auto.

De ASO liet donderdag weten op de hoogte te zijn van een incident dat plaatsgevonden had in Jeddah. De bestuurder die gewond geraakt was, later bleek het om de Franse coureur Philippe Boutron te gaan, werd met serieus beenletsel overgebracht naar een militair ziekenhuis. Daar is hij ook onder het mes geweest. Boutron is voorzitter van de Ligue 2-voetbalclub US Orleans uit Frankrijk en zou voor de negende keer meedoen aan de Dakar Rally.

Op zaterdagavond volgde een tweede communiqué met nadere informatie over het incident. “Alleen de bestuurder van de wagen raakte gewond aan zijn been, de andere vijf passagiers in de auto bleven ongedeerd”, liet men weten. “Zijn toestand wordt steeds beter en we zijn bezig met zijn repatriëring naar Frankrijk. Zijn voertuig werd ineens tot stilstand gebracht door een explosie waarvan de oorzaak nog onbekend is.”

Het onderzoek naar het incident loopt nog in samenwerking met de Saudische autoriteiten, een kwaadwillende daad kan nog niet uitgesloten worden. De organisator heeft daarom besloten de veiligheidsmaatregelen rond het reizende bivak aan te scherpen.

Eerder werd de route van de Dakar Rally in 2022 al significant veranderd om uit de buurt te blijven van het buurland Jemen, waar een burgeroorlog aan de gang is.

#245 Toyota Auto Body: Ronald Basso, Jean Michel Polato Photo by: A.S.O.