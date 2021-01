Peterhansel schrijft historie met veertiende eindzege in Dakar

Peterhansel hoefde in de laatste etappe over iets meer dan 200 kilometer geen enkel risico meer te nemen. Hij verdedigde een voorsprong van ongeveer een kwartier en die kwam gedurende de twaalfde etappe geen moment in gevaar. Peterhansel kwam op 2.53 minuten van teamgenoot en dagwinnaar Sainz aan de finish en Al-Attiyah kon geen vuist maken. De Qatari won in de laatste proef slechts 40 seconden op de eindwinnaar.

De strijd om die dagzege was nog wel interessant. Sainz was de snelste op beide tussenpunten, maar Yazeed Al-Rajhi kwam erg dichtbij. Na 149 kilometer was de Saudi slechts vijftien seconden langzamer. Ook in de laatste kilometers zat hij de ervaren Madrileen nog op de hielen. Maar waar Sainz de finish bereikte, bleef Al-Rajhi op enkele kilometers van de finish stilstaan. De Toyota-coureur is op dit moment nog niet aan de finish, maar kan de dagzege wel op zijn buik schrijven.

Wat betreft de Nederlandse inbreng hebben alleen Tim en Tom Coronel de finish gehaald. Zij eindigden op een keurige 25ste plaats in het klassement. Bernhard ten Brinke en Erik van Loon moesten vroegtijdig opgeven.

Monsieur Dakar, een verdiende eretitel voor Stéphane Peterhansel

Stéphane Peterhansel (55) heeft de historische veertiende eindzege daarmee binnengehaald. De Fransman debuteerde in 1988 in de Dakar Rally en heeft sindsdien maar één editie laten schieten (1994). Op de motor schreef Peterhansel de wedstrijd maar liefst zes keer op zijn naam, in 1991 voor het eerst. Hij loste Hubert Auriol en Cyril Neveu daarmee af. Na vier achtereenvolgende overwinningen moest hij in 1996 opgeven, maar de twee jaar daarna won hij ook weer. In 1999 debuteerde Peterhansel met een Nissan bij de auto’s, maar pas na de overstap naar Mitsubishi werd hij weer succesvol. In 2004 won Peterhansel zijn eerste bij de auto’s waarmee hij de eerdergenoemde Auriol mocht vergezellen in het selecte clubje dat de Dakar op zowel twee- als vier wielen gewonnen heeft. In 2010 stapte Peterhansel over naar BMW X-raid, het team waar hij sindsdien voor gereden heeft. In 2012 volgde het eerste succes met de formatie van Sven Quandt. BMW werd ingeruild voor Mini en samen met navigator Jean-Paul Cottret mocht Peterhansel de grootste trofee weer in ontvangst nemen. Dat herhaalde hij 2013, 2016 en 2017. In Saudi-Arabië kende hij geen gelukkige start, maar dat maakte hij in 2021 meer dan goed. Al op de tweede dag schoof Peterhansel naar de eerste plaats in het klassement. Hij won slechts één etappe, de negende van Neom naar Neom. Met zijn regelmaat schreef Peterhansel de Dakar Rally dit jaar op zijn naam. De titel Monsieur Dakar komt dan derhalve meer dan toe.

