Emoties bij Peterhansel na vijftigste etappezege: "We zijn terug"

Na een moeizaam begin was de glimlach na afloop van de derde etappe bij Stéphane Peterhansel breed. De Dakar-legende wist overtuigend de derde etappe naar zich toe te trekken en klom ook een flink eind in de tussenstand. Na afloop werd de Fransman dan ook met alle egards ontvangen door het team van Audi. Teambaas Rolf Michl was er bij het uitstappen als de kippen bij om de 58-jarige routinier te omhelzen. Na afloop liepen de emoties bij de recordhouder hoog op. "We hebben enorm genoten in de auto. Het was erg leuk om in de auto te zitten en ik genoot er echt van. We zijn weer terug in het gevecht", vertelt een strijdlustige coureur. Ondertussen kijkt de meervoudig Dakar-winnaar al wel tegen een achterstand van dertien minuten op leider Carlos Sainz sr. aan.

Hieronder een video van onze Spaanse collega Mario Galán, aanwezig in Saudi-Arabië

Na afloop had Peterhansel geen moeite om zijn blijdschap te tonen met zijn vijftigste etappezege. "Dit is goed, nu ben ik op hetzelfde aantal als Ari Vatanen", verklaart de Audi-coureur. "Je moet eerst maar eens zien te winnen. En ik heb dat nu in meerdere categorieën gedaan." Tussen 1988 en 1998 reed de Fransman eerder zijn Dakars op de motor, waar hij zes keer de snelste was. In die tijd won de routinier 13 etappes, de overige 37 komen uit zijn autocarrière. Ook ging de Touareg Trophy in acht gevallen met hem mee naar Frankrijk. De bijnaam Monsieur Dakar past zodoende bij niemand beter dan bij Peterhansel.

Dat juist de etappe van zondag naar de Audi-coureur ging, werd warm verwelkomd door de man in kwestie. "Het voelt heel goed, zeker na gisteren toen ik een half uur verloor in de eerste etappe. Dat was zwaar voor me, want ik stond heel laag in het klassement", glundert Peterhansel.