Kamaz bezet volledige podium bij de trucks in Dakar 2021

Sotnikov heeft zijn achtste Dakar tot een goed einde weten te brengen. Tot nu toe kwam hij niet verder dan de tweede plaats (2017 en 2019), maar dit jaar stond er absoluut geen maat op de man uit Naberezjnye Tsjelny. Na een redelijke proloog haalde Sotnikov in de eerste twee dagen ongenadig hard uit. Hij scoorde twee overwinningen en bouwde direct een voorsprong op, die hij in het vervolg van de rally niet meer af zou geven. Uiteindelijk won Sotnikov vijf etappes, maar eindigde hij anderzijds ook geen enkele etappe buiten de top-vier.

Met een voorsprong van meer dan veertig minuten haalde hij de eindstreep in Jeddah. Dat deed hij voor Anton Shibalov en Airat Mardeev, de beide teamgenoten. De vierde plaats was voor Martin Macik, die op de valreep nog zijn derde etappezege pakte. Hij was de snelste in de 200 kilometer lange rit naar Jeddah. Macik werd vierde en kende eigenlijk maar één slechte dag waardoor hij in het klassement niets meer kon doen tegen Kamaz. Ales Loprais had bovendien nog behoorlijk wat pech in de laatste etappes, ook daardoor kon Macik nog vierde worden.

Achter Loprais werd Aliaksei Vishneuski zesde voor Andrey Karginov, de winnaar van vorig jaar. Karginov werd in de eerste week meermaals geplaagd door technische problemen en kon de eindzege daardoor al vroeg vergeten. Wel speelde hij op bepaalde momenten een belangrijke rol voor Kamaz, dat zo nu en dan met handig teamspel wat marge naar de concurrentie wist te creëren.

Dit bericht wordt aangevuld.