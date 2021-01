Spierings en Harmsen finishen in Dakar Rally: "In eigen tempo"

In zijn tweede poging heeft Olaf Harmsen dan eindelijk de felbegeerde Dakar-medaille binnengehaald. Hij deed dat op de 57ste plaats terwijl er 63 rijders aan de finish kwamen. Zo kwam er een eind aan een traject van drie jaar. “Die medaille móest ik hebben en het is super dat het nu gelukt is”, zei hij. Harmsen lag er vorig jaar al na drie dagen uit en waakte tijdens de rally voor overmoed. “Dat geeft de meeste voldoening: dat ik me aan dat plan heb gehouden. Het maakte niet uit wie er voorbij kwam, ik bleef mijn eigen tempo rijden en heb me niet gek laten maken. Het is voor het eerst in mijn leven dat ik zo gedisciplineerd heb gereden. En toch heb ik lekker gereden, ondanks dat ik me heb ingehouden.”

Harmsen bereikte de finish met drie rijders waarmee hij veel tijd doorbracht tijdens de afgelopen weken. “Samen met de drie rijders met wie ik de afgelopen dagen steeds samen heb gereden, en fijn heb gereden bovendien”, vertelde hij. “Dat maakte het nog veel mooier.” Of Harmsen nog terugkeert in de Dakar is nog niet duidelijk. “In Zuid-Amerika waren veel routes gescheiden voor motoren en auto’s/trucks. Als ze dat in Saoedi-Arabië ook doen, kom ik terug. Anders niet, want dan rijd ik te veel in het stof van de auto’s en dat is te gevaarlijk. Maar die overwegingen zijn van later zorg. Nu eerst mijn medaille ophalen.”

Paul Spierings eindigde net zoals twee jaar geleden op de 26ste plaats in het algemeen klassement. Hij kende een moeizame eerste week nadat hij onder andere betrokken was bij de reanimatie van CS Santosh. Dat eiste op mentaal vlak zijn tol. Toch herpakte Spierings zich na de rustdag en maakte hij een goede indruk. “Ik heb een moeilijke eerste week gekend”, zei Spierings. “Ik heb twee rijders geholpen die zwaar ten val waren gekomen. Ik heb mij deze week goed herpakt en ik voel dat de rally nog wel iets langer had mogen duren. We hebben dit jaar door het coronavirus enkel de Breslau Rally kunnen rijden maar gelukkig zat het ritme op de stenen er al snel goed in. Ik wil iedereen bedanken die dit voor mij heeft mogelijk gemaakt.”