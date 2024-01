Peterhansel troeft Loeb af en grijpt tweede etappe Dakar Rally

Vanaf het eerste meetpunt was duidelijk dat Stéphane Peterhansel een goede dag had. De Fransman was razendsnel, maar zag ook dat Nasser Al-Attiyah en Audi-teamgenoot Carlos Sainz sr. dicht in de buurt zaten. Seth Quintero kon in de Toyota de boel ook nog aardig bijbenen, maar sowieso zat het veld bijzonder dicht bij elkaar. Tot aan meetpunt 167 bevond de hele top elf zich binnen twee minuten van elkaar.

Quintero had op dat waypoint zelfs de leiding in handen. De jonge Amerikaan doet voor het eerst mee bij de auto's in de Dakar en liet zijn kwaliteiten zien. Peterhansel zat hem op de hielen, terwijl Al-Attiyah juist wat tijd verloor. Ook Sainz had een moeilijk middenstuk, maar wist zich goed te herstellen. Loeb bleek ook een goed tempo te hebben en was met de Prodrive ook een kanshebber voor de prijzen tijdens de tweede etappe. De verrassende winnaar van de zaterdagetappe Guillaume de Mevius moest op dat moment zijn meerdere erkennen in zijn concurrenten en haakte af. In zijn plaats begon Yazeed Al-Rahji met een opmars.

Na het midden van de race herstelde Peterhansel de orde en nam in zijn kielzog Loeb mee. Op zo'n driekwart van de etappe stonden de Franse kemphanen slechts een seconde van elkaar vandaan, in het voordeel van de eerstgenoemde rijder. Niet veel later bleek ook dat Peterhansel de sterkere was van de twee. Quintero behield knap zijn derde plek en werd zo voor Al-Rahji de beste Toyota van de dag. De thuisrijder werd vijfde, want Al-Attiyah kon zich na een matig middenstuk goed herstellen en greep P4. Guerlain Chicerit reed zonder op te vallen een goede tweede etappe en pikte het zesde plekje mee, waarmee Toyota laat zien met meerdere ijzers in het vuur te zitten als het over winnen van de Dakar gaat. Mattias Ekström en Sainz zorgen er met een zevende en achtste plek voor dat Audi ook met drie coureurs serieuze kansen maakt. Moraes komt met P9 net in de top-tien, terwijl Martin Prokop een goede dag meemaakte en zijn Ford in de top-tien parkeert.

Met de zege in de etappe komt Peterhansel op vijftig etappezeges. Monsieur Dakar komt daarmee op gelijke hoogte met recordhouder Ari Vatanen. Mocht het de 58-jarige coureur in 2024 nog lukken om nog een etappe te winnen, dan komt hij op eenzame hoogte in de recordboeken.

De geboerders Coronel reden een prima Dakar-etappe. De mannen in de Century begonnen de dag als 44e, maar met een goede inhaalrace kwamen ze op het moment van schrijven (14:25) als nummer 32 in de tijdenlijsten. Michel Kremer en Maik Willems rijden nog rond.

Top-tien en favorieten auto's tweede etappe Dakar Rally 2024

Voorlopige uitslag, Nederlanders volgen spoedig