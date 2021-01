Pierre Cherpin (52) overleden na crash in zevende etappe Dakar 2021

Cherpin kwam in de zevende etappe van Ha’il naar Sakaka ten val. Artsen troffen hem rond 13.00 uur lokale tijd aan in de proef, hij was op dat moment buiten bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Sakaka waar men zwaar hersenletsel constateerde. Na een operatie werd hij in een kunstmatige coma gehouden en leek zijn toestand te stabiliseren. Vanuit Sakaka werd Cherpin naar Jeddah gebracht. Van daaruit zou de coureur terug naar Frankrijk gevlogen worden voor opname in het ziekenhuis van Lille. Zover kwam het niet. Tijdens de vlucht vanuit Saudi-Arabië overleed Cherpin aan de gevolgen van zijn verwondingen. Hij werd volgens zijn familie nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De ondernemer en zeiler was bezig aan zijn vierde Dakar Rally. In 2009 debuteerde hij tijdens de eerste editie in Zuid-Amerika. In 2012 kwam hij voor het eerst uit in het kistklassement. Beide keren haalde hij de finish. In 2015 keerde Cherpin nog eens terug, maar toen moest hij opgeven met een technisch probleem. Zes jaar later wilde hij het avontuur nog eenmaal aangaan. De nieuwsgierigheid naar de Arabische versie van de Dakar, waar de race sinds vorig jaar gehouden wordt, lokte hem terug. “Ik ben een amateur, ik ben hier niet om te winnen”, zei Cherpin voor de start van de rally. “Ik ben hier om het landschap te ontdekken dat ik onder normale omstandigheden nooit gezien zou hebben. Het is een geweldig avontuur: het rijden op de motor, het leven voor m’n passie en over jezelf leren.”

Cherpin stond voor aanvang van de zevende etappe op de 77ste plaats algemeen. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.