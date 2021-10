Rea in de achtervolging: "24 punten, dat is te overzien"

De Kawasaki-rijder ging een paar weken geleden in Portugal twee keer achter elkaar tegen de vlakte. Hij maakte een fout in de eerste race van het weekend op zaterdag en ging vervolgens onderuit tijdens de Superpole-race, die op een natte baan verreden werd. Rea stond daardoor op 49 punten van zijn rivaal Top Razgatlioglu, maar de Noord-Ier wist een flink deel van die achterstand weg te werken door de derde race te winnen. Door een crash van Razgatlioglu halveerde hij zijn achterstand in één klap en is er optimisme over zijn kansen in de laatste twee weekenden.

“We hebben veel geleerd van dat weekend, ik was te ongeduldig en ik moet geloof hebben in mijn eigen tempo en ervoor zorgen dat ik tot de laatste ronde met deze jongens kan vechten”, zei Jonathan Rea. “Dankzij de problemen van Toprak sta ik nog redelijk in de buurt, maar ik accepteer dat ik met mijn rug tegen de muur sta. Soms is het fijn om met die mentaliteit te rijden, je kunt vrijuit gaan, maar ik heb fouten gemaakt en dat moet ik accepteren. Die mentaliteit neem ik ook mee naar Argentinië. Ik kan niet slim zijn en conservatief rijden. We zitten op de limiet, ik ben op bepaalde vlakken niet comfortabel en er is geen marge om het rustiger aan te doen. Elke bocht moet 100 procent zijn. Ik kon de crash [in de eerste race] wel begrijpen, die was echt snel. Maar na de crash in de Superpole-race was ik wel over de zeik. Het was een emotionele dag. Wanneer je in het kampioenschap nog zes races te gaan hebt en het verschil is 49 punten, dat is een groot gat. Maar dit jaar hebben we gezien dat alles nog kan gebeuren. Elk weekend gebeurt er wel iets vreemds. Die 24 punten, het voelt alsof het niets is. Met zes races te gaan is alles mogelijk en ik ga mijn best doen.”

Geen twijfels over wedstrijdprogramma

Er werd de afgelopen weken gespeculeerd of de laatste wedstrijden van het WSBK-seizoen wel door zouden gaan. Inmiddels zijn de meeste teams in Argentinië neergestreken en is de twijfel over de logistieke problemen rond die wedstrijd weggenomen, maar over Indonesië bestaan nog altijd twijfels. Die wedstrijd wordt verreden op het gloednieuwe Mandalika Street Circuit en dat is officieel nog altijd niet goedgekeurd door de mondiale motorsportbond FIM. Rea gaat ervan uit dat de laatste ronde van het kampioenschap gewoon doorgaat: “Dorna heeft zich voorgenomen dertien raceweekenden te houden, zo kort voor het eind van het seizoen kunnen ze niet simpelweg een wedstrijd annuleren, dan moet er een vervangende wedstrijd komen. Tot dat moment bereid ik me gewoon voor op die wedstrijden.”

Aankomend weekend staat de Argentijnse WSBK-ronde van het kampioenschap op het programma.