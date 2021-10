Rea moest de race vanaf de tiende plek aanvangen, nadat hij zondag ook in de natte Superpolerace onderuit was gegaan. Een vliegende start onder de Portugese zon (22 graden Celsius) bracht de titelverdediger naar de vierde plaats, vlak achter Razgatlioglu. Een getergde Rea passeerde de WK-leider gelijk in de openingsronde.

Scott Redding (Ducati), tweede in de startvolgorde, had ondertussen de koppositie veroverd. Michael van der Mark lag bij de eerste doorkomst zesde. De Nederlander mocht van pole-position vertrekken na het winnen van de Superpolerace, de eerste zege van BMW in het WK Superbike sinds 2012.

Redding, Rea en Razgatlioglu maakten er een prachtige show van met veel positiewisselingen. Tot aan het einde van de tiende ronde Razgatlioglu de controle verloor over zijn Yamaha en er hard af ging in bocht 15. Op precies dezelfde plek was Rea een dag eerder het grind ingevlogen.

Rea wist in het tweede deel van de wedstrijd af te rekenen met Redding. Hij finishte na negentien ronden ruim vijf seconden voor de Ducatist. Loris Baz (Ducati) eindigde opnieuw als derde, net als in race 1 en de Superpolerace. De Fransman knokte met Alvaro Bautista (Honda) voor de laatste podiumplek. Met nog twee ronden te gaan, probeerde Bautista in bocht 5 Baz in te halen. De Spanjaard ging te wijd, Baz raakte hem en Bautista kuste de grond.

Achter Andrea Locatelli (Yamaha) en Garrett Gerloff (Yamaha) tikte Van der Mark als zesde de eindstreep aan. Michael Rinaldi, Leon Haslam, Axel Bassani en Eugene Laverty maakten de top-tien vol.

De race duurde een ronde korter dan gepland (19 in plaats van 20). Door een technisch probleem met de lichten was een herstart, met een extra opwarmronde, noodzakelijk.

In de tussenstand van het kampioenschap leidt Razgatlioglu met 478 punten. Rea heeft er nu 454, dertig meer dan derde man Redding. Van der Mark staat met 212 punten zesde. De volgende races zijn op 16 en 17 oktober op het San Juan Villicum-circuit in Argentinië.

