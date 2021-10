Sykes stelt WSBK-rentree uit, Davies wel terug in Argentinië

Tom Sykes kwam tijdens de derde race in Barcelona ten val na een aanrijding met Puccetti-rijder Lucas Mahias. Hij bracht daarna enkele dagen door in het ziekenhuis en is nog niet voldoende hersteld. Eugene Laverty zal hem opnieuw vervangen, de Ierse coureur nam de WSBK-wedstrijden in Jerez en Portimao ook al voor zijn rekening als tijdelijke teamgenoot van Michael van der Mark.

“Ik heb veel te zeggen en mensen te bedanken, maar ik doe dat op termijn als ik verder hersteld ben”, gaf Sykes toe in een verklaring. “Op dit moment wil ik alleen stellen dat mijn herstel volgens plan verloopt en dat ik bijna klaar ben om weer te racen. Helaas is de timing van de back-to-back races ongelukkig en de overzeese wedstrijd in Argentinië gaf ons niet de ruimte om snel terug te keren. Er zijn nog wat vraagtekens en dus hebben we besloten om de terugkeer uit te stellen. Het is lastig omdat ik in de laatste vier weken meer races gemist heb dan in mijn volledige 21-jarige carrière. Ik kijk uit naar mijn terugkeer en hoop er tijdens de laatste wedstrijden weer bij te zijn.”

De geplande rentree van Sykes staat nu op 20-21 november als WSBK het seizoen afsluit in Indonesië, waar geracet wordt op het gloednieuwe Mandalika Street Circuit.

Davies wel weer van de partij in Argentinië

Chaz Davies ging vorige maand ook hard onderuit tijdens de WSBK-races in Barcelona. Hij liep daarbij twee gebroken ribben op, maar is inmiddels weer fit genoeg om op de Ducati te stappen. De Welshman werkt de komende weken de laatste wedstrijden in zijn actieve loopbaan af. Davies heeft bekendgemaakt de helm aan het eind van dit seizoen aan de wilgen te hangen.