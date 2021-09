Razgatlioglu klopt Rea in Race 1 op Magny-Cours

Polehouder Jonathan Rea kwam bij de start prima weg, maar het lukte Toprak Razgatlioglu - tweede in de startvolgorde - om zijn Yamaha in de eerste bocht voor de Kawasaki te wurmen. Lang kon de Turk echter niet van het vrije zicht genieten. Op het rechte stuk daarna kwam Rea alweer langszij. Ook Michael Ruben Renaldi kende een goede start. De Ducatist rukte op van de zevende naar de derde plaats. Michael van der Mark lag bij de eerste doorkomst achtste, een positie winst ten opzichte van zijn vertrekplek.

Razgatlioglu beroofde titelrivaal Rea (beiden voor de race op 311 punten) in de vierde oploop voor een tweede keer van de koppositie. Met een gewaagde inhaalactie in de vijfde bocht was hij erlangs. Rea wist een paar ronden het achterwiel van zijn Razgatlioglu te houden, maar gaf zich uiteindelijk gewonnen. In de laatste ronden werd het gat tussen beiden steeds groter.

Na 21 ronden arriveerde Razgatlioglu als overtuigende winnaar bij de eindstreep. Rea finishte op ruim vier tellen als tweede. Alex Lowes (Kawasaki) leek op weg naar de derde plaats, maar de Brit ging met nog vijf ronden te gaan onderuit. Yamaha-rijder Locatelli nam zijn plek dankbaar in. Hij rekende af met landgenoot Rinaldi.

Van der Mark klom gedurende de race op naar zesde plaats. Op gepaste afstand van de Nederlander werd ronden lang op het scherp van de snede geknokt door Leon Haslam (Honda), Axel Bassani (Ducati), Alvaro Bautista (Honda), Chaz Davies (Ducati) en WK-derde Scott Redding (Ducati).

Dankzij de crash van Lowes schoof Van der Mark op naar de vijfde plaats. Bautista werd zesde, voor Davies en Bassani. Voor Tom Sykes (BMW), gestart als derde, zat er niet meer in dan de negende plek. Haslam werd tiende.

Met nog drie ronden te gaan ging ook Redding onderuit. De Brit wist zijn weg te vervolgen en werd nog twaalfde.

De korte Superpole Race begint zondag om 11.00 uur. De tweede, langere wedstrijd vangt om 14.00 uur aan.

Uitslag WSBK Magny-Cours - Race 1