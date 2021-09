Rea ook in Magny-Cours op pole, Van der Mark negende

Lange tijd leek er in de zonnige Superpole een einde te komen aan de indrukwekkende reeks van Jonathan Rea. Teamgenoot Alex Lowes en Toprak Razgatlioglu (Yamaha) voerden in de vijftien minuten durende sessie de tijdenlijst aan. Lowes opende het bal met 1.36.910. Daarmee was hij zes tienden langzamer dan de beste tijd uit de vrije trainingen. Scott Redding (Ducati) had zaterdagochtend 1.36.393 geklokt.

Tom Sykes (BMW) kwam voor het halfwegpunt dicht in de buurt van Reddings tijd. De Brit noteerde 1.36.407. In de slotfase werd hij terugverwezen door eerst Lowes, waarna Razgatlioglu met 1.35.784 de koppositie overnam. Maar uiteindelijk was het Rea die toch weer orde op zaken stelde. Hij ging op het laatste moment rond in 1.35.683, een nieuw polerecord.

Acht poles op rij is een record in het WSBK-kampioenschap. Ben Spies kwam in 2009 uit op zeven stuks. Er viel nog wat te vieren bij Kawasaki; zij hebben nu honderd pole-positions in de klasse achter hun naam staan.

Michael van der Mark revancheerde zich op Magny-Cours - dat in ieder geval tot en met 2024 op de kalender staat, zo werd vrijdag bekend gemaakt - na een moeilijke ochtend. De Nederlander kwam door technische problemen met zijn BMW niet in actie in de derde vrije training. Van der Mark stond in de slotfase van de Superpole even zevende en eindigde op P9, op een seconde van Rea.

Sykes sloot de Superpole af op de derde plek, gevolgd door Lowes, Andrea Locatelli (Yamaha), Leon Haslam (Honda) en de Ducati's van Michael Ruben Rinaldi en Redding. Thuisrijder Lucas Mahias (Kawasaki) completeerde de top-tien. De Fransman ging op het einde van de sessie onderuit in de eerste sector.

De eerste race van het weekend begint zaterdag om 14.00 uur.

Uitslag Superpole WSBK Magny-Cours