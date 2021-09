Razgatlioglu verslaat Rea in aantrekkelijke Superpole-race

Tijdens de korte race over tien ronden (zonnig, 24 graden Celsius) hadden Razgatlioglu (Yamaha) en Rea (Kawasaki) het de hele tijd met elkaar aan de stok. Waar Razgatlioglu zaterdag direct bij de start polehouder Rea wist te kloppen, lukte dat deze keer niet. Aan het einde van het rechte stuk remde Razgatlioglu de regerend kampioen uit, maar Rea sloeg gelijk terug.

In de tweede ronde ging Razgatlioglu op dezelfde plek weer langs Rea. Deze keer gaf hij zijn opponent geen kans op revanche. Rondenlang zat Rea op het vinkentouw en in de laatste omloop verraste hij Razgatlioglu bij het ingaan van de laatste sector. Maar WK-leider Razgatlioglu hield het gas erop en pareerde met een knappe inhaalactie in bocht 16. Rea zocht vervolgens in de laatste chicane nog naar een gaatje, maar besloot het niet meer te proberen.

Wat gebeurde er in Race 1?: Razgatlioglu klopt Rea in Race 1 op Magny-Cours

Alex Lowes eindigde op vijf seconden van Rea als derde. De Kawasaki-rijder leek zaterdag ook op weg naar het podium, maar ging toen onderuit. Lowes versloeg Andrea Locatelli (Yamaha), de nummer drie van Race 1. Daarachter was het een spannend gevecht voor de vijfde plaats, met een gedreven Michael van der Mark. De Nederlander kende een goede start vanaf de negende plek. De BMW-rijder wist in de openingsfase een paar plekken te winnen. In zijn kielzog ging Scott Redding (Ducati), derde in de titelstrijd, mee naar voren.

Redding klopte de Nederlander voor de vijfde plek met zeven tienden.

Alvaro Bautista (Honda) werd zevende. Chaz Davies (Ducati), Leon Haslam (Honda) en Michael Ruben Rinaldi (Ducati) maakten de top-tien vol. Tom Sykes (BMW) kende opnieuw een teleurstellende race. De vanaf de derde plek gestarte Brit viel al gauw terug en kwam pas als twaalfde over de eindstreep.

Zondag om 14.00 uur is de derde en laatste race in Magny-Cours.

Uitslag Superpole-race, Magny-Cours