Van der Mark op de weg terug: “Gaat elke dag beter”

Michael van der Mark kwam halverwege maart ten val bij een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn been. Nadat de voet van de rijder in een operatie gestabiliseerd is, kan het herstel echt beginnen. “Het ongeval met de mountainbike is nu meer dan twee weken geleden en gelukkig ben ik vorige week geopereerd, dat was het startschot voor het herstel”, zegt Van der Mark. “De wetenschap dat de operatie nu geweest is, maakt het mentaal ook iets makkelijker. Ik ben optimistisch, maar weet ook dat het nog een lange weg gaat worden. Ik voel wel dat het elke dag beter gaat.”

Van der Mark mist door zijn blessure een belangrijke fase in het seizoen. Hij is bij BMW de enige constante na de komst van Ducati-coureur Scott Redding. Het team had daarom graag gezien dat Van der Mark kon testen om te zien of de problemen van vorig jaar verholpen waren. Terwijl zijn collega’s volop aan het testen zijn, staat de coureur aan de kant. “Natuurlijk wil ik heel graag zo snel mogelijk weer op de motor stappen, maar we moeten ook realistisch zijn”, aldus Van der Mark. BMW heeft de uit Oekraïne afkomstige Ilya Mikhalchik bereid gevonden het testwerk voor zijn rekening te nemen. “Ilya rijdt met mijn motor tijdens de Aragon-test, maar het moet nog blijken hoe het er tijdens de race in Aragon uit zal zien. Natuurlijk wil ik graag rijden, ik mis het en wil graag met mijn team werken.”

Gezondheid staat op dit moment echter voorop, weet Van der Mark: “We moeten zorgen dat ik niet de rest van het jaar met problemen ga rijden. Aragon blijft het doel, maar misschien moeten we realistisch zijn als de eerste race dichterbij komt. Ik wil heel graag rijden en probeer elke dag te herstellen. We zullen de situatie van dag tot dag bekijken en voor het raceweekend een beslissing nemen.”

Het WSBK-seizoen begint in het weekend van 8, 9 en 10 april op het circuit van Aragon.