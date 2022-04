WK Superbikes heeft kalender compleet: Finale op Phillip Island

Het kampioenschap voor productiemotoren was in februari 2020 nog te gast op de legendarische omloop, kort voordat de grenzen van het land dicht gingen vanwege het coronavirus. Het was een van de laatste internationale sportevenementen voor de start van de pandemie.

Nu keert Phillip Island dit seizoen terug op de kalender. In het weekend van 18, 19 en 20 november wordt de seizoensfinale van het WK Superbikes gehouden op het eiland. Voor het eerst in 26 jaar is dat de locatie van de WSBK-finale. Dat blijft naar alle waarschijnlijkheid niet zo. In een verklaring van de FIM stelt men dat Phillip Island in 2023 waarschijnlijk weer als seizoensopener op de kalender zal staan.

De enige andere wijziging op de kalender is het schrappen van een toch al onbevestigde ronde. In plaats van dertien zullen er in 2022 dus twaalf WSBK-weekenden gehouden worden.

Het seizoen begint volgend weekend met de wedstrijden in Aragon. Het kampioenschap komt in het weekend van 22, 23 en 24 april naar het TT Circuit in Assen.

Definitieve kalender WK Superbikes 2022:

Datum Circuit 8-10 april Aragon 22-24 april Assen 20-22 mei Estoril 10-12 juni Misano 15-17 juli Donington Park 29-31 juli Most 9-11 september Magny-Cours 23-25 september Barcelona 7-9 oktober Portimao 21-23 oktober Villicum 11-13 november Mandalika 18-20 november Phillip Island