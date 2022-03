Michael van der Mark ging enkele weken geleden onderuit tijdens het mountainbiken en brak daarbij zijn voet. Na een operatie is de coureur inmiddels herstellende, maar rijden op de BMW M 1000 RR zit er voorlopig nog niet in. Een ongelukkige timing voor de Nederlander, aangezien het Duitse merk net begonnen was met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, dat in april begint met de wedstrijd in Aragon.

Om te voorkomen dat Scott Redding alleen op moet draaien voor al het testwerk, heeft BMW voor de resterende testdagen Ilya Mikhalchik aangetrokken. De coureur uit Oekraïne neemt de testdagen in Barcelona en Aragon voor zijn rekening bij afwezigheid van de vijfvoudig WSBK-racewinnaar. De 25-jarige coureur is geen onbekende voor BMW. Driemaal werd hij met BMW Duits kampioen Superbikes en ook maakte hij deel uit van de BMW-opstelling in het Endurance World Championship. In 2022 staat hij op de loonlijst bij het Beierse merk en ligt zijn toekomst in het Spaanse Superbike-kampioenschap.

“We wensen Michael een goed en snel herstel toe, dat staat voorop”, zegt BMW Motorrad-teambaas Marc Bongers. “Zijn absentie zo kort voor het seizoen is heel ongelukkig. We missen daardoor een referentie voor de zaken die we ten opzichte van vorig jaar aan moesten pakken, dat maakt het testwerk moeilijker. Met Ilya hebben we een goede vervanger, hij zal de komende tests voor zijn rekening nemen. Hij gaat het 2022-pakket testen en zorgen dat de crew van Michael naar elkaar toe kan groeien.”

Het is nog niet duidelijk of Van der Mark de start van het seizoen haalt. Het eerste raceweekend vindt plaats in het weekend van 8, 9 en 10 april.