MotoGP-toekomst voor Razgatlioglu? "Geen deal zoals Marc Márquez"

Afgelopen weekend stelde Toprak Razgatlioglu in Jerez zijn tweede wereldtitel in het World Superbike-kampioenschap veilig. De Turk werd in 2021 al wereldkampioen op een Yamaha, ditmaal flikte hij het kunstje in zijn eerste jaar als BMW-rijder. Komend seizoen blijft hij in dienst van de Duitse fabrikant, maar niet voor het eerst wordt er vanuit het kamp van Razgatlioglu geflirt met een toekomst in de MotoGP. Nadat hij de wereldtitel had veiliggesteld, liet manager Kenan Sofuoglu - zelf vijfvoudig wereldkampioen in World Supersport - duidelijk blijken dat er gezocht wordt naar een toekomst in de MotoGP.

"In 2026 willen we graag naar de MotoGP, dat is ons doel", bevestigt Sofuoglu in gesprek met GPOne. Toch sloot hij een langer verblijf van Razgatlioglu in het World Superbike niet uit. "We zullen alle beschikbare opties evalueren. Als we niet het juiste voorstel tegenkomen, dan blijven we misschien wel in dit wereldkampioenschap. Op dit moment is BMW onze prioriteit, maar we weten nog niet wat er na 2025 gebeurt. Zoals gezegd moeten we afwachten wat de opties zijn en daarna bekijken we wat we moeten doen."

Stevig eisenpakket

Uit de woorden van Sofuoglu bleek dat Razgatlioglu niet de overstap wil maken puur om MotoGP-rijder te worden. Dat zette de voormalige rijder vervolgens kracht bij door in te gaan op wat er contractueel gezien verwacht wordt. "We willen een fabriekspakket en een contract bij een fabrikant, zoals bijvoorbeeld het geval is met Martín bij Pramac. We zijn niet geïnteresseerd in een deal zoals die van Márquez bij Gresini", vertelde Sofuoglu, die een contract bij een satellietteam dus niet ziet zitten voor Razgatlioglu. "Dat zeg ik, omdat Marc veel steun en vermogen achter zich heeft staan, terwijl we in Turkije geen sponsoring hebben, laat staan ondersteuning. We zullen dus zien wat we moeten doen."

De afgelopen jaren werd Razgatlioglu regelmatig in verband gebracht met een overstap naar de MotoGP. Het dichtste bij zo'n overstap was hij in 2023. Destijds mocht hij in Jerez een tweedaagse test afwerken op de Yamaha YZR-M1. Hoewel hij competitieve tijden reed, kwam het uiteindelijk niet tot de stap naar de MotoGP. In plaats daarvan vertrok Razgatlioglu eind 2023 bij de Japanse fabrikant in het World Superbike, om vervolgens aan de slag te gaan bij BMW.