Van der Mark vierde in Barcelona: "Heb mijn vertrouwen weer terug"

De afgelopen twee seizoenen van het WK Superbikes werd Michael van der Mark geteisterd door blessureleed. Daardoor miste hij diverse races, terwijl de resultaten tegenvielen in de races die hij wel reed. Dit jaar is de Nederlander echter een stuk beter uit de startblokken gekomen. Alleen in de superpole-race in Australië eindigde hij buiten de punten en in de vijf overige races stond hij altijd in de top-tien. Ook in Barcelona verging het Van der Mark heel behoorlijk. In de eerste race op zaterdag eindigde hij op de negende stek, gevolgd door de zevende positie in de superpole-race en een knappe vierde plek in de tweede hoofdrace.

Van der Marks teamgenoot bij het fabrieksteam van BMW, Toprak Razgatlioglu, schreef dit weekend twee races op zijn naam en werd een keer derde. De Turk speelt volgens zijn teamgenoot zeker ook een rol in zijn betere vorm in 2024. "Het helpt zeker dat we Toprak erbij hebben, maar het komt denk ik ook omdat de motor iets veranderd is. Daarnaast denk ik ook dat het helpt dat ik weer volledig fit ben", legde hij in Barcelona uit, om ook te wijzen naar zijn teruggekregen vertrouwen. "We hadden een fantastische winter met fantastisch weer. Ook kon ik van Toprak leren. Vervolgens kreeg ik mijn vertrouwen terug, waardoor alles wat makkelijker gaat."

Razgatlioglu maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van Yamaha naar BMW. Hoewel de M1000RR voor hem nog een relatief nieuwe motorfiets is, wist hij in zijn eerste raceweekenden meteen te presteren. Van der Mark zag in Barcelona dat het beter gebruiken van de banden een van de redenen is waardoor zijn teamgenoot het momenteel beter doet. "Op dit circuit heb je aan het einde van de race geen grip en acceleratie op de zijkant van de band. Hij heeft de kwaliteit om het te vinden door iets meer met zijn lichaam te spelen. Ik moet daar aan wennen en proberen om het ook te vinden", zei Van der Mark, die naar eigen zeggen van zaterdag op zondag een goede stap zette. Toch was dat niet eenvoudig. "Het voelt heel onnatuurlijk voor mij, maar hij doet dat uit zichzelf met zijn rijstijl. Ik moet er gewoon aan wennen."

Sfeer binnen BMW flink verbeterd

Bij BMW nam Razgatlioglu de plek in van Scott Redding, die werd overgeplaatst naar satellietteam Bonovo BMW. Sinds de komst van de wereldkampioen van 2021, met wie Van der Mark in 2020 al samenwerkte bij Yamaha, is de sfeer binnen het team behoorlijk veranderd. "Toen Toprak erbij kwam, liet hij meteen zien hoe goed de motor is. De motor is niet zo slecht als iedereen dacht. Daardoor ging iedereen er meteen meer in geloven", aldus Van der Mark, die na twee raceweekenden de achtste plek bezet in de tussenstand. "En het is gewoon fijn samenwerken. Ik weet dat iedereen zegt dat je teamgenoot je grootste concurrent is, maar in alle eerlijkheid is hij denk ik de sterkste rijder van de paddock. Ik wil dus gewoon veel van hem leren, dichterbij komen en hopelijk kan ik hem dan verslaan. Verder werken we gewoon samen, want we willen dat dit pakket voor ons allebei werkt."