Bautista klopt Bulega in race 2 Catalonië, Van der Mark vierde

Toprak Razgatlioglu won eerder dit weekend al race 1 en de Superpole-race van de WSBK-ronde in Catalonië. De Turkse coureur van BMW mocht zich ook als eerste oplijnen voor race 2, maar hij had een slechte start en viel terug tot P4. Alvaro Bautista ging als leider de eerste bocht in, voor Andrea Iannone en Nicolo Bulega.

Bautista sloeg meteen een gaatje naar de achtervolgers, die werden aangevoerd door Razgatlioglu. De wereldkampioen van 2021 had zich in de tweede ronde ten koste van Iannone en Bulega opgewerkt tot P2. Lang kon Razgatlioglu er echter niet van genieten, want in de vierde ronde werd hij teruggepakt door Bulega. Iannone kon ondertussen het tempo niet volgen en moest een gaatje laten vallen. Bulega pakte door en nam in de vijfde ronde ook Bautista te grazen voor de koppositie. Razgatlioglu lag nog steeds op P3, voor Iannone en Michael van der Mark. De Nederlander had zich als zesde gekwalificeerd.

De strijd om de winst zou een Ducati-gevecht worden, dat Bautista in zijn voordeel besliste. De Spanjaard heroverde in de tiende ronde, halverwege de wedstrijd, de macht en trok direct een gat van 0,4 seconde naar Bulega. De Italiaan probeerde in het spoor van de leider te blijven. Dat lukte in eerste instantie redelijk, maar uiteindelijk won Bautista met twee seconden voorsprong op de nummer twee. Razgatlioglu completeerde het podium op zeven tellen van de winnaar, Van der Mark werd op 5,5 seconde van zijn BMW-collega vierde. Onze landgenoot won in de dertiende omloop een positie door een val van Iannone.

De uitslag van Race 2 van de WSBK-ronde in Catalonië:

Zaterdag, in Race 1, deelden Bautista, Bulega en Razgatlioglu ook al het podium. Toen echter in omgekeerde volgorde. Voor Razgatlioglu was het zijn eerste zege in het WK Superbikes als fabrieksrijder van BMW. Eerder op zondag mocht de Turkse coureur de Superpole-race van pole-position vertrekken, nadat hij op zaterdag de snelste was in de kwalificatie. Van der Mark startte precies een rij achter zijn teamgenoot vanaf de vierde positie.

Het was echter Iannone die met de kopstart aan de haal ging, maar de Italiaan zou in de openingsronde de leiding alweer kwijtraken aan Sam Lowes. De Brit van Marc VDS Ducati viel echter al snel terug naar de vijfde positie. Vervolgens ontstond een strijd om de leiding met Iannone, Alex Lowes, Bulega en Razgatlioglu. Die laatste beslechtte die strijd in zijn voordeel en nam de koppositie in handen en zou die vervolgens lange tijd niet meer afstaan. Toch bleek in de slotfase van de race over tien ronden dat de zege absoluut nog geen zekerheidje was. Bautista meldde zich in de zevende ronde namelijk op de podiumplaatsen door Bulega te verschalken. Daarna moest ook Iannone eraan geloven.

In de slotronde nam Bautista in de eerste bocht de leiding over van Razgatlioglu. Laatstgenoemde gaf echter niet op en plaatste in de allerlaatste bocht een verrassingsaanval die hem de zege opleverde. Iannone profiteerde optimaal en pakte de tweede plek over, terwijl Bautista genoegen moest nemen met P3. Bulega eindigde op vier tienden van Razgatlioglu als vierde, voordat er een gaatje viel naar Alex Lowes op P5. Van der Mark kon zich niet echt in de strijd om het podium mengen en werd zesde. Danilo Petrucci legde beslag op P7, terwijl Andrea Locatelli, Remy Gardner en Dominique Aegerter de top-tien completeerden.

De uitslag van de Superpole-race van de WSBK-ronde in Catalonië: