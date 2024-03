Razgatlioglu pakt eerste WSBK-zege voor BMW, Van der Mark negende

Een kleine maand na de seizoensouverture in Australië is het WK Superbikes afgereisd naar Circuit de Barcelona-Catalunya voor de tweede ronde van het seizoen. Na de kwalificatie werkte het deelnemersveld toe naar de eerste van drie races van het weekend. De eerste hoofdrace over twintig ronden begon zaterdag om 14.00 uur met Toprak Razgatlioglu op pole-position en Michael van der Mark op een keurige vierde startpositie.

Razgatlioglu pakte ook de kopstart, maar de openingsfase was voor Sam Lowes. Hij rukte vanaf de tweede startrij op naar de tweede plek, om na twee ronden de leiding over te nemen. Lang kon de Marc VDS Ducati-rijder er niet van genieten, want enkele ronden later crashte hij vanuit de leiding in bocht 10. Nicolo Bulega erfde hierdoor de eerste positie en liep aanvankelijk ver weg bij de concurrentie, maar in de tweede helft van de race zakte zijn tempo in. Razgatlioglu liep zienderogen in en plaatste in de laatste ronde een beslissende inhaalactie in bocht 5. Daarna hield de Turk van BMW stand om zijn eerste zege in dienst van zijn nieuwe werkgever veilig te stellen.

Een kleine seconde later kwam Bulega als tweede over de finish, waarmee hij de leiding in het WK overnam van Alex Lowes. De Kawasaki-rijder eindigde in Barcelona als zesde en zag zodoende ook Alvaro Bautista voor hem eindigen. De regerend wereldkampioen van Ducati werd op vijf seconden derde, gevolgd door Andrea Iannone (GoEleven Ducati) en Andrea Locatelli (Yamaha). Achter Lowes stelde Danilo Petrucci (Barni Ducati) de zevende plek veilig, met GRT Yamaha-rijder Dominique Aegerter op de achtste positie. Michael van der Mark reed lang in de top-vijf, maar viel in de slotfase terug naar de negende plek. Hij bleef uiteindelijk Kawasaki-man Axel Bassani nipt voor.

Uitslag eerste race WK Superbikes Barcelona

Volgt spoedig.

Van der Mark sterk in superpole, Razgatlioglu pakt pole

Michael van der Mark ving de kwalificatie aan in de wetenschap dat hij de trainingen afsloot op respectievelijk de tweede, dertiende en achtste positie. In de kwalificatie leek een goed resultaat dus tot de mogelijkheden te behoren en de fabrieksrijder van BMW bevestigde dat dan ook. De enige Nederlandse deelnemer in het WK Superbikes noteerde 1.39.947 als snelste tijd tijdens de zogenaamde Superpole, waarmee hij uiteindelijk beslag legde op een keurige vierde startpositie. De achterstand van Van der Mark op de polesitter bedroeg uiteindelijk een kleine halve seconde.

De pole was uiteindelijk voor zijn teamgenoot Toprak Razgatlioglu. De Turk, die sinds dit jaar voor BMW uitkomt, had 1.39.489 nodig voor zijn snelste ronde op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Nieuwkomer Bulega gaf op zijn Ducati slechts één tiende van een seconde toe, terwijl Andrea Iannone namens GoEleven Ducati de top-drie voltooide. Achter Van der Mark was Sam Lowes (Marc VDS Ducati) de nummer vijf, met Aegerter (GRT Yamaha) uiteindelijk op de zesde positie. Kampioenschapsleider Alex Lowes (Kawasaki) moest genoegen nemen met de zevende tijd, terwijl Remy Gardner (GRT Yamaha), Andrea Locatelli (Yamaha) en Danilo Petrucci (Barni Ducati) de top-tien completeerden. Regerend wereldkampioen Álvaro Bautista (Ducati) kwam niet verder dan de elfde tijd, ook Jonathan Rea (Yamaha) stelde teleur met de dertiende startpositie.

De eerste van drie races van het WK Superbikes in Barcelona begint zaterdagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag superpole WK Superbikes Barcelona