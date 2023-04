Michael van der Mark sloot de vrijdag in Assen met een keurige zesde plek af en had daardoor goede hoop op een sterk vervolg op zaterdag. De laatste training werd op een natte baan afgewerkt, maar tijdens de Superpole was het helemaal droog en scheen de zon. Uiteindelijk klokte hij zijn snelste tijd ooit op het TT Circuit, maar die bleek niet beter dan de vijftiende startplek. De BMW-coureur baalde toen hij van de motor afstapte. "De kwalificatie voelde niet heel slecht. Ik klokte mijn snelste ronde ooit in Assen, dus daar was ik best blij mee. Vervolgens zag ik P15, wat niet heel fijn voelde. Het veld zit echt dicht bij elkaar", zegt hij tegen onder meer Motorsport.com.

Desondanks had de 30-jarige coureur een goed gevoel voorafgaand de race." De start was ook goed, maar op de een of andere manier had ik geen vertrouwen in de voorkant. Ik kon niet aanvallen. Ik was traag in het begin, maar zodra er een klein gaatje naar de rijder voor mij ontstond, was ik weer sneller. Ik kon alleen niet vechten met de anderen", vervolgt hij. "Het was een lange en saaie race. Ik wilde aanvallen, maar kon dat niet. Het is zaak uit te zoeken waarom ik geen vertrouwen in de voorkant had."

De Nederlander hoopt dat de warm-up zondagochtend compleet droog verloopt: "Zodat ik iets kan proberen." Op de vraag of hij tegen hetzelfde aanliep als vrijdag, antwoordt de Nederlander. "Ja, maar zodra je tegen anderen racet, zie je pas hoe groot het probleem is. Zodra ik alleen was, kon ik een prima tempo rijden. Zodra je met anderen wil vechten, is het onmogelijk. Het leek op gisteren, maar nu zie ik dat het echt een groot probleem is. Dit heb ik nog nooit eerder gehad. Met deze motor kon ik normaal prima een bocht ingaan, maar op de een of andere manier lukt dat nu niet. Dit is de eerste keer dat ik echt worstel. Ik durf hem niet te laten rollen. Dat is lastig, want op deze baan heb je de voorkant wel nodig."