Bautista wint in Assen ondanks gridstraf, Van der Mark dertiende

Jonathan Rea kwam bij de start goed van zijn plek, terwijl Alvaro Bautista - die na de Superpole een gridstraf ontving en vanaf P4 moest beginnen - meteen voorbij ging aan Alex Lowes en opschoof naar de derde positie. Michael van de Mark begon als vijftiende, maar lag na twee ronden op de veertiende stek. Intussen begon het drietal Rea, Toprak Razgatlioglu en Bautista zich los te maken van de rest van het veld. Terwijl dat gebeurde won Van der Mark nog een plek en kwam dertiende te liggen.

Bautista begon zich verder naar voren te begeven. Hij verschalkte Razgatlioglu voor de tweede plek in de zevende ronde van de wedstrijd. Rea ging nog steeds aan de leiding, maar de gaatjes tussen dat trio bleven klein. De regerend kampioen drong echter al snel aan bij de Kawasaki-coureur. De strijd voor P1 was fel en de leiding werd op de helft van de race overgenomen door Bautista. Daarachter was het Van der Mark die intussen weer een plekje opschoof en twaalfde lag. Het gat naar plek elf was meer dan een seconde en de BMW-coureur zag die achterstand verder oplopen.

Razgatlioglu wist vooraan met moeite het tempo van de twee voorste heren bij te benen en moest twee seconden toegeven op raceleider Bautista en Rea. Michael Ruben Rinaldi drong in de slotfase Van der Mark weer naar de dertiende stek. De Nederlander counterde en wist de 27-jarige coureur weer in te halen en keerde zodoende terug naar P12. Bautista nam vooraan de touwtjes steviger in handen door met nog een paar ronden te gaan het gat naar Rea op te rekken naar meer dan drie tellen.

Bautista kwam na 21 ronden als winnaar over de streep van de eerste WK Superbikes-race op het TT Circuit in Assen. Rea werd tweede, voor Razgatlioglu, Bassani, Locatelli en Lowes. Van der Mark zag de finishvlag uiteindelijk toch als dertiende. De BMW-coureur start de Superpole-race zondag als vijftiende, terwijl Bautista dit keer wel van pole mag vertrekken.

Het WK Superbikes-weekend in Assen vervolgt zich zondagochtend om 09.00 uur met de warm-up. De Superpole-race staat om 11.00 uur op de planning, waarna de heren het Nederlandse weekend om 14.00 uur afsluiten met de tweede race.

De volledige uitslag van de eerste WK Superbikes-race in Assen