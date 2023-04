De initiële start van de Superpole-race werd uitgesteld doordat er tijdens de formatieronde vuur uit de uitlaat van de BMW van Loris Baz begon te komen en zijn machine begon te roken. De wedstrijdleiding wilde de baan op een eventueel oliespoor controleren om gevaarlijke situaties in de wedstrijd te voorkomen. Uiteindelijk werd besloten om de race met twee ronden in te korten, waardoor er in plaats van tien, acht ronden op het menu stonden.

Alvaro Bautista, die zaterdag vanwege een gridstraf van pole terugviel naar de vierde startplek, mocht de Superpole-race wel van de eerste stek beginnen. Michael van der Mark begon vanaf P15. Na een verkenningsronde en opwarmronde, werd de wedstrijd later dan gepland in gang geschoten.

De polesitter kwam bij het doven de rode lichten slecht weg en verloor bij de start meteen zijn plek aan Kawasaki-coureur Jonathan Rea, die van P2 kwam. De Brit kon niet lang van P1 genieten, want al in de eerste ronde pakte de leider van het kampioenschap de eerste stek terug. Van der Mark won na de eerste ronde twee plekken, schoof op naar de dertiende stek en kwam niet veel later op P12 te liggen. Vooraan begonnen Bautista, Rea, Toprak Razgatlioglu en Alex Lowes met z'n vieren weg te lopen. De laatste twee konden zich nooit echt bemoeien met de strijd om P1.

Rea hield intussen de druk erop bij de Ducati-coureur, maar ook hij slaagde er niet in om een serieuze aanval te wagen. Bautista kwam niet voor het eerst dit weekend als winnaar over de streep en mag de laatste race van het weekend ook helemaal vooraan starten. Rea begint opnieuw als tweede, voor Razgatlioglu en Lowes. Van der Mark kwam uiteindelijk als tiende over de finish, maar vangt de race zondagmiddag opnieuw vanaf de vijftiende plek aan. Het laatste bedrijf in Assen begint om 14.00 uur.

De volledige uitslag van de Superpole-race op het TT Circuit van Assen