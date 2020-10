Rea opnieuw wereldkampioen, Razgatlioglu pakt zege

De race op het Portugese circuit werd gewonnen door Toprak Razgatlioglu, voor Chaz Davies en Garrett Gerloff. Michael van der Mark kwam in het stuk niet voor, de Nederlander viel na acht ronden uit.

Rea was in de kwalificatie onderuit gegaan en moest de race vanaf de vijftiende plaats starten. Opsteker voor hem was dat concurrent Redding niet eens een tijd had neergezet in de Superpole en de race helemaal van achteren moest aanvangen. Terwijl vooraan Razgatlioglu vanaf pole meteen een gaatje trok naar de rest van het veld, kende Rea een bliksemstart. In de eerste ronde maakte hij al acht plaatsen goed. Ook Redding kwam echter goed weg en lag na de eerste ronde al op P15, een verbetering van zeven posities.

Rea antwoordde door het gas nog verder open te trekken en in de tweede ronde verder op te rukken naar de vijfde en vervolgens zelfs de vierde en derde plaats. In de zesde ronde ging het mis voor Redding. De Ducati-coureur moest zijn machine met een technisch mankement stilzetten en daarmee schonk hij Rea – ongeacht de uitslag van diens race – de wereldtitel.

Razgatlioglu had inmiddels een ruime voorsprong opgebouwd op het kwartet Gerloff, Rea, Van der Mark en Davies. De Nederlander ging echter in de achtste ronde onderuit en moest de race staken. Rea en Davies gingen vervolgens Gerloff voorbij en lagen op dat moment dus tweede en derde. Davies vond het in de twaalfde ronde wel mooi geweest en passeerde Rea, die op safe en uitrijden speelde. De Engelsman werd kort voor het einde van de race ook nog ingehaald door Gerloff die achter Razgatlioglu en Davies als derde naar het podium mocht.

Uitslag WSBK Estoril - Race 1