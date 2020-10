Pole-position op Estoril voor Razgatlioglu, Van der Mark naar P6

De Superpole kende een dramatisch verloop met valpartijen voor titelkandidaten Jonathan Rea en Scott Redding. Die laatste was in alle vrije trainingen de snelste geweest, maar kon in de Superpole geen tijd klokken en moet de eerste race vanaf de laatste plek starten. Ook Rea kwam ten val, maar de Engelsman noteerde tenminste nog een tijd en start vanaf P15.

De twee kemphanen waren niet de enigen die op het frisse Estoril onderuit gingen. Ook Sylvain Barrier was slachtoffer van het koude asfalt. De Fransman vloog er in de laatste bocht met een highsider hard vanaf. De sessie werd door de wedstrijdleiding direct stilgelegd en dat gaf Rea onder andere de tijd om zijn Kawasaki te repareren. Barrier ondertussen werd naar het medisch centrum afgevoerd waar een hersenschudding werd geconstateerd waardoor hij niet van start mag. Inmiddels is hij naar het ziekenhuis overgebracht.

Ook Barrier’s landgenoot Loris Baz van Ten-Kate-Yamaha en Matteo Ferrari van het Darni-Ducati-team gingen onderuit. Baz kon op eigen kracht terugkeren naar de garage, maar voor Ferrari was het einde oefening.

De eerste race van het Estoril-weekend is zaterdagmiddag om 15.00 uur.

Uitslag Superpole Estoril