Toekomst van Ten Kate Yamaha in WK Superbikes onzeker

Ten Kate Racing keerde halverwege 2019 met Yamaha en Loris Baz terug in het WK Superbikes, nadat Honda de samenwerking stopzette. De samenwerking met Yamaha in het laatste anderhalf jaar verliep goed. De Fransman stond dit seizoen al vier keer op het podium en staat voorafgaand aan het laatste raceweekend van het WK Superbikes op de achtste plaats in het kampioenschap. Nadat Yamaha de line-up voor het fabrieksteam eerder deze week compleet maakte, leek het een formaliteit dat Baz zijn contractverlenging bij Ten Kate zou tekenen.

Nu blijkt de vork toch iets anders in de steel te zitten en heeft Baz het niet in eigen hand of hij bij Ten Kate kan blijven. “Op dit moment is het nog de vraag of het team er komend jaar nog bij is”, zei Baz na de vrijdagse trainingen in Estoril. “Ik ben verder verwijderd van een contractverlenging dan hiervoor. Ik heb het niet in eigen hand. Er zijn me door bepaalde mensen dingen beloofd, maar het is nog maar de vraag of het zover komt.”

Baz had vanzelfsprekend zijn kans willen grijpen bij het fabrieksteam, maar daar koos men met Toprak Razgatlioglu en Andrea Locatelli voor de jeugd. Toch zou Baz niet verbitterd zijn over een langer verblijf bij de renstal uit Nieuwleusen. “Het fabrieksteam was een overweging, maar ik heb ook altijd gezegd dat ik graag bij Ten Kate zou blijven. Ik zie hier nog voldoende potentieel als we ondersteuning van de fabriek krijgen en de beschikking over een fabrieksmachine krijgen.”

Werk bij Ten Kate 'is nog niet klaar'

Nu de toekomst van Ten Kate onzeker is, kijkt Baz elders voor een zitje. “Ik heb gelukkig nog andere mogelijkheden, maar we moeten snel een beslissing nemen. Ik kan een andere goede motor gaan besturen”, aldus Baz, die de situatie bij Ten Kate frustrerend vindt. “Ik denk dat ik het hier goed gedaan heb sinds ik bij het team gekomen ben. Ons werk is nog niet klaar, de R1 kan nog beter worden.”

Eerder dit jaar werd nog duidelijk dat Ten Kate graag een tweede coureur bij het team zou halen. Afgelopen winter was Sandro Cortese in beeld voor het tweede zitje, maar de plannen werden destijds in de ijskast gezet. Motorsport.com heeft vernomen dat Ten Kate-teammanager Kervin Bos deze zomer nog gesproken heeft met voormalig MotoGP-coureur Jonas Folger, maar uiteindelijk heeft men besloten af te zien van het inzetten van een tweede fiets.