Davies pakte zege in Barcelona, Van der Mark keurig tweede

Voor Davies, derde in de stand om het WK, was het de eerste overwinning van het seizoen nadat hij eerder al enkele keren op het podium had gestaan.

Van der Mark had zondagochtend nog de Superpole-race gewonnen, maar die zege bracht de 27-jarige Nederlander geen nieuw succes. Weliswaar mocht hij van pole vertrekken, maar al na één ronde moest hij de leiding in de wedstrijd afstaan aan Michael Rinaldi.

De top van het veld bleef in de openingsfase dicht bij elkaar, waarbij Davies die inmiddels ook Van der Mark had verschalkt, in de vierde ronde de leiding van Rinaldi overnam. Die laatste probeerde de eerste stek weer terug te pakken, maar in plaats dat hij een plekje opschoof, kostte zijn actie hem twee plaatsen: Van der Mark en Gerloff gingen Rinaldi voorbij. De twee Yahama-coureurs konden de leidende Davies op zijn Ducati goed volgen, maar Rea – inmiddels opgeklommen naar P4 – moest langzaamaan lossen.

Van der Mark begon geleidelijk aan aan te dringen bij Davies, maar de Engelsman gaf direct gas bij en wist zich in de slotfase los te rijden van het veld. Van der Mark kwam nu echter onder druk te staan van Gerloff die hem zelfs voorbij ging, maar de Amerikaan ging in de laatste ronde iets te wijd waardoor Van der Mark hem weer kon inhalen en de tweede plaats in de wacht kon slepen.

Volledige uitslag WSBK - Barcelona Race 2