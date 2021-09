Sykes ontbreekt door hersenschudding in Jerez, ook Davies afwezig

Tom Sykes kwam zondag tijdens de tweede race in Barcelona ten val en werd aangereden door Lucas Mahias. De sympathieke Britse BMW-coureur werd direct verzorgd door de medische diensten en heeft enkele nachten in het ziekenhuis doorgebracht. Er werd een hersenschudding geconstateerd bij de oud-wereldkampioen, die daardoor niet in actie kan komen op het circuit van Jerez. BMW heeft Eugene Laverty bereid gevonden hem het komende weekend te vervangen. Sykes hoopt er in Portimao weer bij te zijn.

In de Superpole-race op zondag ging Chaz Davies onderuit, ook daarbij was Lucas Mahias betrokken. Davies brak twee ribben en kwam niet meer in actie op het circuit van Barcelona. De Go Eleven Ducati V4 R wordt daarom in Jerez bestuurd door Loris Baz, die vorig seizoen nog voor Ten Kate Yamaha in actie kwam. De Fransman is sindsdien actief geweest voor Ducati in MotoAmerica.

Ook Alex Lowes kwam gehavend terug uit Barcelona, maar hij gaat het dit weekend in Jerez wel proberen. De nummer zes in het WSBK-kampioenschap ging in de openingsfase van de race op zondag onderuit toen hij contact maakte met Honda-rijder Leon Haslam. Hij werd daarna aangereden door WSBK-debutant Lachlan Epis. Hij heeft daarbij het tweede middenhandsbeentje in zijn rechterhand gebroken. Ondanks dat dit een zeer vervelende kwetsuur is, wil Lowes het komend weekend wel proberen.

Het WBSK-seizoen 2021 is ongemeen spannend. Na de races in Barcelona staat Toprak Razgatlioglu weer aan de leiding in het klassement. Zijn voorsprong op regerend kampioen Jonathan Rea bedraagt slechts één WK-punt.