Van der Mark tevreden met podium, prijst Yamaha-talent Gerloff

Van der Mark moest de leidende positie na één ronde afstaan aan Michael Rinaldi en zag later ook Chaz Davies voorbij komen. Davies verschalkte hierna Rinaldi, waarna de Italiaan bij een poging de Brit terug te pakken posities verloor aan Van der Mark en Gerloff, die zodoende dus tweede en derde kwamen te liggen. De Yamaha-rijders konden het tempo van Davies hierna goed volgen. Van der Mark voerde de druk bij de Ducati-rijder geleidelijk op, maar bandenproblemen zorgden ervoor dat de Rotterdammer de zege aan Davies moest laten en in de slotfase nog aan de bak moest om zijn tweede plek te verdedigen ten opzichte van Gerloff. De Amerikaan ging hem in de laatste ronde zelfs nog voorbij, maar Van der Mark slaagde er op de valreep in om P2 te heroveren.

Na afloop gaf Van der Mark toe dat hij enigszins verrast was toen hij de YZF-R1 van Gerloff in de slotfase langszij zag komen. “Ik verwachtte wel dat er iemand zou zijn die het ging proberen maar ik rekende er zeker niet op dat Garrett het zou zijn”, reageerde de Pata Yamaha-rijder met een lach tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar hij heeft het fantastisch gedaan. Om eerlijk te zijn heb ik het twee ronden voor het einde verprutst. Daarmee bood ik hem in de mogelijkheid om mij in te halen. Maar zoals ik zei, Garrett deed het geweldig en ik had het gewoon zwaar tijdens die laatste paar ronden.”

Van der Mark erkent dat er zondag kansen waren voor een overwinning als hij later in de race geen problemen had gekregen met de banden, maar is niettemin content met de tweede plaats. “Ja, de overwinning was mogelijk, maar ik denk wel dat het zondag een stuk beter ging dan zaterdag", stelt Van der Mark, die op zaterdag een vierde plaats behaalde in de eerste race. "Je hoopt altijd dat de ander iets grotere problemen heeft dan jij maar helaas was daar dit keer geen sprake van. Chaz en ik hebben beide onze sterke punten op het circuit. Het was voor mij steeds zaak om weer aan te klampen, maar dan reed hij in het middelste gedeelte van de baan weer bij me weg. Dus ja, ik heb het wel een keer geprobeerd, maar ik had dan echt op de limiet moeten rijden om hem voor te kunnen blijven.”

Grote zorgen over de bandenproblemen maakt Van der Mark zich overigens niet. “Ik moet zeggen dat het bandenmanagement voorheen ons grootste probleem was, maar we hebben ons enorm verbeterd op dat vlak. Deze baan is gewoon zwaar voor de voorband en als we nog een dag hadden gehad, hadden we zeker een hardere band geprobeerd, maar ik denk dat we blij moeten zijn dat we een goede snelheid hadden en dat we zo dicht bij de overwinning waren”, bekijkt hij het positief.

De Yamaha YZF-R1 van dit jaar is een stap beter dan die van vorig jaar. Of de prestaties van Gerloff gedurende het weekend in Barcelona hebben laten zien dat het verschil minder groot is dan gehoopt, antwoordt Van der Mark: “Het is lastig. De motor is beter geworden, maar we willen ook wat het beste is voor Yamaha. We willen dat ze met beide teams aan de voorkant van het veld meedoen. En ik vind dat Yamaha het fantastisch doet door bijna hetzelfde te leveren aan het juniorteam. En Garrett doet eveneens een geweldige job, dus ze slagen in hun opzet om die jonge gasten sneller te maken. Natuurlijk heb je liever niet dat hij je voorbij rijdt op het rechte stuk, maar het draaide volledig om de exit van de laatste bocht. “

Met medewerking van Sebastian Fraenzschky