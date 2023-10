WEC stapt in 2024 voor kwalificatie over op Hyperpole

Door de regelveranderingen, bevestigd tijdens de World Motorsport Council-vergadering in Genève, in het WEC-kampioenschap krijgen de deelnemers eerst een sessie van twaalf minuten voorgeschoteld. Uit die sessie mogen de snelste tien wagens uit zowel het Hypercar als het LMGT3-veld door naar de Hyperpole. In die sessie wordt dan de top-tien opgemaakt, te vergelijken met een Q3-sessie in de Formule 1. Deze opzet vervangt de kwalificatievorm waarbij alle drie de klassen in vijftien minuten hun snelste tijd moeten noteren.

Sowieso krijgt het WEC een hele metamorfose, want de LMP2's verdwijnen en in plaats van de GTE Am komt de nieuwe LMGT3-klasse. De enige race waar de LMP2-bolides nog wel te bewonderen zijn, is tijdens de prestigieuze 24 uur van Le Mans. Of de Hyperpole vanwege de toevoeging van die wagens tijdens die race aangepast gaat worden, is nog niet bekend. Voor die langeafstandsklassieker zijn er aanvullende regels, maar die zijn nog niet onthuld voor 2024.

De LMGT3-bolides gaan er op het oog anders uitzien dan de GTE's. De auto's worden voorzien van lichtgevende panelen waarop hun racenummer staat vermeld. Wanneer de auto in de top-drie rijdt, dan is dat ook te zien op deze panelen - zoals dat nu ook bij de GTE's te zien is. Verder worden deze auto's in het bekende GT3-jasje gestoken.

Ben Sulayem blij met Aston Martin

Het WEC-kampioenschap krijgt in 2025 met de toevoeging van Aston Martin, die met de Valkyrie mee gaan doen, een voller veld. FIA-president Mohammed Ben Sulayem, aanwezig tijdens de WMSC-vergadering, is blij met deze toevoeging aan het WEC. "Ik ben blij met de bekendmaking en hun toewijding om in 2025 aan de Hypercar-klasse mee te doen", aldus de Emirati. "Deze klasse wordt telkens weer sterker en met Aston Martin hebben we een imposante line-up met een paar van 's werelds grootste fabrikanten."

Op 2 maart 2024 gaat het WEC-kampioenschap van start met de 1812km van Qatar. Het hoogtepunt van het jaar vindt op 15 en 16 juni plaats met de 24 uur van Le Mans. De afsluiter is op 2 november met de 8 uur van Bahrein.