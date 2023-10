Job van Uitert is dit seizoen opnieuw in de LMP2-klasse te vinden van de European Le Mans Series namens Panis Racing en stond aan de start van de 24 uur van Le Mans. In deze middenklasse van het WEC heeft Van Uitert al enkele mooie successen geboekt, waaronder de derde plaats in het Pro/Am-kampioenschap voor LMP2-coureurs in 2021. De 25-jarige coureur uit Dongen werkt dit weekend de twee laatste races van het ELMS-seizoen af en heeft daarna nog iets om naar uit te kijken. Hij zal namelijk op 5 november deelnemen aan de WEC-rookietest in Bahrein. Dat doet hij dan namens Floyd Vanwall, waardoor Van Uitert voor het eerst in de Hypercar zal rijden.

"Ik ben erg blij dat ik deel mag uitmaken van het Floyd Vanwall Racing Team voor de rookietest in Bahrein", zegt Van Uitert. "Het is een geweldige volgende stap in mijn carrière om de kans te krijgen om in een Hypercar te rijden. Ik wil Dr. Colin Kolles bedanken voor zijn vertrouwen en ik kijk uit naar mijn eerste ronden in de Vandervell 680." Eerst wacht Van Uitert dus nog de seizoensfinale van de ELMS in Portugal. In de ELMS staat Panis Racing met nog twee races op het circuit van Portimão te gaan op de derde plaats op 56 punten. Algarve Pro Racing gaat aan de leiding met 76 punten.

Vanwall-teambaas Dr. Colin Kolles was onder de indruk van de prestaties van de Nederlander en ziet kansen voor hem om zich te bewijzen bij de rookietest. "Ik heb Jobs carrière gevolgd sinds hij in de Formule 4 begon. Hij heeft indruk op me gemaakt met zijn prestaties, vastberadenheid en consistentie tijdens het racen in LMP2-prototypes. Gedurende mijn hele autosportcarrière heb ik talentvolle jonge coureurs aangemoedigd en gesteund. Ik ben er zeker van dat de rookietest Job een uitstekende gelegenheid biedt om zijn vaardigheden te tonen in onze Vanwall Hypercar", aldus Kolles.

Het team van Vanwall kende een moeizame eerste seizoen in de Hypercar-klasse van het WEC. Met alleen nog de 8 uur van Bahrein te gaan staat het team, voorheen bekend als ByKolles, stijf onderaan met slechts acht punten. Vanwall werd dit seizoen geplaagd door problemen met de Vandervell 680, maar de prestaties van de Hypercar bleven ook flink achter ten opzichte van concurrenten als Toyota, Ferrari en Porsche. Vanwall wist voor dit seizoen F1-kampioen Jacques Villeneuve te strikken, maar de 52-jarige Canadees werd al vóór de 24 uur van Le Mans de deur gewezen.