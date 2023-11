Rossi neemt een dag na de finale van het WEC-seizoen 2023 plaats in de Oreca 07 van WRT. Deze LMP2-test dient als voorbereiding op de geplande test in de BMW M Hybrid V8 later dit jaar. “Ik ben heel erg blij voor het eerst de LMP2 uit te proberen!”, aldus Rossi, die in februari 45 jaar wordt. “Het is een geweldige kans, ook vanwege de plannen om in de toekomst de BMW Hypercar te gaan testen. Het is dus een goede ervaring om voor die tijd de LMP2 te testen. De wagens zijn qua downforce vergelijkbaar. Ik ben benieuwd om mijn potentieel te zien. Ik kijk er ook naar uit om af te reizen naar Bahrein om de laatste race van het seizoen te volgen. Aangezien ik hoop in de toekomst uit te komen in het WEC, is het goed om de sfeer en structuur van het evenement te ervaren.”

Foto: JEP / Motorsport Images #31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Sean Gelael, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robin Frijns

Sinds zijn vertrek uit de MotoGP aan het einde van 2021, is Rossi fulltime actief in de autosport. Zijn ultieme doel is deelname aan de 24 uur van Le Mans. Vorig jaar reed de legendarische Italiaan in een Audi GT3, dit jaar is hij als BMW-fabriekscoureur actief geweest in de GT World Challenge Europe. In juni pakte Rossi de winst in de Road to Le Mans supportrace. Die wedstrijd gebruikte hij als voorbereiding op een mogelijke deelname aan de 24-uursrace in 2024.

De test van aanstaande zondag geeft Rossi de kans om het World Endurance Championship te ervaren. Mogelijk dat hij komend seizoen al actief is in de klasse. WRT, het team waarmee Rossi uitkwam in de GT’s, vormt het BMW-fabrieksteam voor de terugkeer in de Hypercar-klasse. Daarnaast gaat de formatie naar verluidt twee BMW M4 GT3’s inschrijven voor de nieuwe LMGT3-klasse.