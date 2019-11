WEC Shanghai: Ginetta voor Toyota in trainingen

Ginetta-fabrieksrijder Charlie Robertson was de snelste met een 1.48.127 in de #6 Ginetta-AER G60-LT-P1, wat 0.061 sneller was dan Kazuki Nakajima in de beste Toyota TS050 Hybrid. De enige Rebellion Rebellion-Gibson R-13 was op een tiende derde in handen van Bruno Senna, gevolgd door de tweede Toyota van Mike Conway. De tweede Ginetta was vijfde via Ben Hanley.

De twee Toyota's werden door hun successen in de eerste twee races met 2,74 seconde vertraagd volgens de nieuwe succeshandicap in het WEC. Na een moeizame eerste training, waarin Rebellion de snelste was voor beide Ginetta's, vonden zij wel veel tijd in de tweede training tijdens een kwalificatiesimulatie.

Nicolas Lapierre was de snelste in LMP2 met de Oreca-Gibson 07 van het Zwitserse Cool Racing squad. Hij was zes tiende vlugger dan Phil Hanson in de United Autosports Oreca. Racing Team Nederland, dat de stand aanvoert in LP2 na een sensationele zege in Fuji, was vijfde op de ranglijst. Nyck de Vries, Giedo van der Gard en Frits van Eerd vormen dit weekend de gewone line-up bij het Jumbo-team. Oorspronkelijk zou Job van Uitert de druk bezette Van Eerd vervangen, maar gezien de mooie uitgangspositie in de stand is de initiatiefnemer er gewoon bij in China.

In GTE Pro was de #71 AF Corse Ferrari 488 GTE de snelste met dank aan de Spanjaard Miguel Molina. Met een 2.00.036 was hij een halve seconde vlugger dan Brusselaar Maxime Martin in de Aston Martin Vantage GTE, gevolgd door de zusterwagen van Marco Sörensen. Kevin Estre was vierde in de eerste Porsche. In GTE Am was Porsche wel de snelste. Matt Campbell ging aan de leiding in de #77 Dempsey-Proton Porsche.