WEC gaat steeds uit van Spa-race in augustus

De WEC 6 uur van Spa, die door de coronarisis al moest opschuiven van eind april naar 15 augustus, is een van de talloze evenementen die in het gedrang komt door de beslissing van de Belgische regering om massa-evenenten tot en met 31 augustus te verbieden. De 24 uur van Spa van eind juli werd al officieel uitgesteld, de organisatie van de Formule 1 Grand Prix van België (30 augustus) voert momenteel gesprekken met alle betrokken partijen om een oplossing te zoeken.

Het FIA WEC hoopt de 6-uursrace toch te laten plaatsvinden op 15 augustus. "We plannen nog steeds om onze race in augustus te houden", vertelde een woordvoerder van het WEC aan Motorsport.com. "We zullen de komende maanden meer te weten komen en zullen dan meer details vrijgeven."

Als de race doorgaat, dan lijkt dat zo goed als zeker achter gesloten deuren te moeten gebeuren. Dat wil het FIA WEC nog niet met zoveel woorden bevestigen. "Er zijn momenteel nog zoveel onbekende factoren dat het te vroeg is om daarover te speculeren. Alle opties zijn mogelijk."