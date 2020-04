Belgische GP F1 op de helling na verbod op massa-evenementen

De Belgische federale regering zal de huidige lockdown nog zeker tot en met 3 mei doortrekken, zo kondigde premier Wilmès aan. Daarnaast worden alle festivals en massa-bijeenkomsten tot en met 31 augustus verboden. Een streep door alle zomerfestivals, en dus ook door de Formule 1 Grand Prix van België die van 28 tot 30 augustus staat geprogrammeerd.

"Er staat nu al vast dat er tot 31 augustus geen massa-evenementen zullen plaatsvinden, zoals festivals", stelde premier Wilmès op een persconferentie. "Eerder heb ik al regels voor de bedrijfsleden in herinnering gebracht. Die blijven van toepassing tot er iets wordt beslist sector per sector. Al wijst alles erop dat de verspreiding van het virus vertraagt, dan is het duidelijk dat de crisis niet achter ons ligt."

Een race met meer dan 80.000 toeschouwers is dus bij voorbaat uitgesloten. Of een wedstrijd achter gesloten deuren onder de categorie massa-evenement valt, en of zo'n piste ook een optie zou zijn voor de Belgische Grand Prix, is momenteel niet helemaal zeker.

Motorsport.com heeft Spa Grand Prix, de organisator van de wedstrijd, om een reactie gevraagd.