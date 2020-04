WEC-chef: “Arrogant om te zeggen dat je in 2021 acht races hebt”

De 6 uur van Spa, die later deze maand had moeten plaatsvinden, is eerder verplaatst naar 15 augustus, terwijl er een extra ronde in Bahrein aan het programma is toegevoegd op 21 november, ter vervanging van de geannuleerde race op Sebring. Verder verhuisde de 24 uur van Le Mans, die voor 13 en 14 juni gepland stond, naar het weekend van 19 en 20 september. Dit alles heeft ertoe geleid dat het seizoen 2020-2021, waarin de nieuwe Le Mans Hypercar-klasse wordt geïntroduceerd, niet in september van start gaat, maar pas volgend jaar maart.

Neveu sluit niet uit dat het seizoen 2020-2021, dat feitelijk nu alleen in 2021 wordt gehouden, minder races zal tellen dan er normaal gesproken op het WEC-programma staan, vanwege het verlate begin. “Om nu te verklaren dat we volgend jaar acht races hebben van maart tot en met november, zou gek en arrogant zijn”, aldus Neveu. “Het zouden er minder kunnen zijn. In dat opzicht zijn er veel opties en is alles mogelijk. We zullen over een paar maanden naar de economische situatie kijken: hoe staan de teams, fabrikanten, ‘gentleman drivers’, en partners en sponsors ervoor?”

Vooralsnog begint het seizoen 2021 in maart met de race op Sebring en vindt de 24 uur van Le Mans zoals gebruikelijk medio juni plaats. Voor de rest lijkt alles nog open te liggen. “Het enige wat ik zeker weet is dat Le Mans en Sebring op de kalender komen", aldus Neveu. Op de vraag of Silverstone, waar in september het nieuwe seizoen eigenlijk had moeten worden geopend, op de herziene kalender komt, antwoordt hij: “Ik heb geen idee.” Ook is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de race op Kyalami, die voor februari op de rol stond. Neveu benadrukt dat het WEC wel naar verschillende uithoeken van de wereld blijft afreizen. “We zijn een wereldkampioenschap, niet een Europees kampioenschap, dus er zal ongetwijfeld nog wel wat gereisd worden.”

Met medewerking van Gary Watkins