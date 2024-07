WEC overweegt minimum aantal coureurs per auto in Hypercar-klasse

Het plan om de Hypercar-teams te verbieden om nog langer met slechts twee coureurs te rijden, wordt besproken door de teambazen en vereist een regelwijziging. Die wijziging komt er mogelijk nadat het Amerikaanse Ganassi Cadillac-team dit seizoen besloot om met slechts twee coureurs te verschijnen aan enkele zes-uursraces op de WEC-kalender. Dat kwam het team op kritiek te staan van andere teams. De Automobile Club de l'Ouest, medeorganisator van het WEC, bevestigt dat er over een aanpassing wordt gesproken. "We denken erover na, maar je zult op een antwoord moeten wachten", aldus ACO-president Pierre Fillon die niet verder in detail wilde treden.

De kwestie van twee of drie coureurs is onder andere aangekaart door Team WRT, dat de campagne van de BMW Hypercar runt, bevestigt teambaas Vincent Vosse. "Ik zou graag zien dat in de regels duidelijk wordt hoeveel coureurs je moet hebben, of dat er nu twee of drie zijn", zegt hij tegen Motorsport.com. "Twee coureurs biedt duidelijk een voordeel op het gebied van tijd op de baan en teamstrategie, maar wij kiezen ervoor om met drie coureurs te rijden, omdat dat het aantal coureurs is dat je nodig hebt voor de 24 uur van Le Mans, de grootste race van het jaar."

Sam Hignett, teambaas van het Jota-team dat hoogstwaarschijnlijk in 2025 het Cadillac-programma overneemt, stelt voor om de regels ongewijzigd te laten en de keuze voor twee of drie coureurs aan de teams over te laten. "Twee coureurs biedt een voordeel voor de zes-uursraces, daar is geen twijfel over mogelijk", aldus Hignett. "Maar je moet klaar zijn voor Le Mans, daarom rijden wij met drie coureurs. Het is de keuze van het team en dat moet zo blijven."

De regels voor de samenstelling van een team in de Hypercar-klasse zijn nu nog vrij, met als enige voorwaarde dat bronzen coureurs niet zijn toegestaan. Een reglementswijziging die teams verplicht om met drie coureurs te rijden, zou gepaard moeten gaan met regels voor de rijtijden in de topcategorie van het WEC. Op dit moment is de enige bepaling in de regels over de tijd die een coureur achter het stuur doorbrengt een minimum van één uur om in aanmerking te komen voor kampioenschapspunten.