Toyota van plan om in 2028 deel te nemen aan waterstofklasse WEC

Bij de 24 uur van Le Mans kondigde de Automobile Club de l'Ouest aan dat de nieuwe waterstofklasse vanaf 2028 op het Circuit de la Sarthe moet racen. De regels voor deze klasse zijn nog niet vastgesteld, maar die zouden eind dit jaar afgerond moeten zijn. Toyota's teamdirecteur Rob Leupen gaf onlangs in gesprek met Motorsport.com al aan dat het waterstofproject 'heel interessant' is voor het Japanse bedrijf en dat zij 'graag die uitdaging zouden aangaan'.

Nu is inderdaad duidelijk dat Toyota voornemens is om deel te nemen aan de experimentele klasse. Toyota heeft immers als aan ideeën gewerkt, zoals te zien was aan de 2023 GR H2 Concept-auto. "We zijn van plan om te beginnen met de waterstofauto en er eerst een aantal races mee te rijden, niet een volledig seizoen", zegt John Litjens, projectleider van de Hypercar-ontwikkeling bij Toyota Gazoo Racing Europe. "De ACO had het over drie races in het eerste jaar, dan zou er dus een overgangsfase zijn. Het hangt allemaal af van wat de regelgeving ons toestaat."

ACO-baas Pierre Fillon legt uit dat het de bedoeling is dat de waterstofauto's in 2028 eerst op Spa-Francorchamps en Le Mans in actie moeten komen. De 6 uur van Spa vormt vaak het voorproefje van de 24 uur van Le Mans, enkele weken later. Gevraagd of er na Le Mans 2028 nog een race zou kunnen komen met de waterstofauto's, stelde Fillon dat een deelname aan de race op het Japanse Fuji ook nog wel eens op de planning zou kunnen komen.

Veel uitdagingen

Doordat het regelpakket nog niet definitief is, weet Toyota nog niet precies hoe de tijdlijn voor het waterstofproject eruit zal zien. Litjens benadrukt wel dat Toyota in 2028 zal deelnemen aan de waterstofklasse 'als we de regels op tijd krijgen'. Technisch directeur Xavier Mestelan Pinon van de FIA legde uit dat de eerste stap voor het bestuursorgaan het 'definiëren van wat we de algemene regelgeving voor vloeibare waterstof noemen' is. "Daarna zullen we een speciale technische werkgroep starten met de FIA, de ACO en IMSA [wiens GTP-klasse volgens dezelfde regels rijdt als Hypercar in het WEC] om de regels voor de fabrikanten op te stellen", aldus Mestelan Pinon.

Mestelan Pinon en zijn tegenhanger bij de ACO, Thierry Bouvet, schetsten een visie om de nieuwe 2030-reglementen voor de Hypercar-klasse klaar te hebben voor 2028. Daardoor zouden de waterstofauto's op gelijke voet kunnen rijden naast de Hypercars. Ze zijn van mening dat ze fabrikanten de kans moeten geven om algemeen te winnen in het WEC en op Le Mans, gezien de hoge kosten van de ontwikkeling van een waterstofprototype, of het nu een auto met verbrandingsmotor is, of een die wordt aangedreven door brandstofceltechnologie.

Toyota heeft in ieder geval geen plannen om een conventionele auto volgens de regels van 2030 te bouwen, legt Litjens uit. “Het is niet mogelijk om twee nieuwe auto's parallel te ontwikkelen", zei hij. De ACO en de FIA benadrukten de moeilijkheden van de introductie van waterstof in de hoofdklasse van het WEC. “We beginnen met een leeg vel papier,” zei Mestelan Pinon. "Er liggen nog veel uitdagingen voor ons."