McLaren hint op terugkeer in topklasse van 24 uur van Le Mans

Het heeft er alle schijn van dat McLaren binnenkort weer aan de start staat van de topklasse van het WEC of het IMSA-kampioenschap. CEO Zak Brown heeft verteld dat door het verlengen van de huidige Hypercar-regels tot en met 2029 het aannemelijker is geworden dat zijn merk ook een auto voor de topklasse van het langeafstandsracen gaat bouwen. De laatste keer dat McLaren zijn opwachting in deze klasse maakte was in 1996, destijds met de F1 GTR.

"Het gaat in de racerij veel over de kosten. Het verlengen van deze reglementen past daarom goed in ons businessplan", vertelt de Amerikaan, die bij zijn aanstelling als CEO in 2018 geen geheim maakte van de ambitie om de stap naar de endurance-racerij weer te zetten. "We hebben hier twee jaar tijd voor nodig. Als we het over [een debuut] in '26 hebben, dan moeten we nu al een beslissing nemen. Om in een kampioenschap te stappen tijdens het laatste jaar van een reglementencyclus zou dan niet handig zijn."

Mocht McLaren de stap zetten, dan weet Brown maar al te goed wat het grote doel is. "Als je in de sportscars zit, dan wil je Le Mans winnen", vertelt de ambitieuze topman. "Meedoen in de LMDh-klasse heeft daarom onze voorkeur."

Met de GT3 rijdt McLaren al in het WEC. Brown hoopt dat met die auto goede resultaten geboekt worden, want dan is een samenwerking richting de Hypercars voor samenwerkingspartners aantrekkelijker: "We hebben commerciële partners nodig. Met de aandacht die ons GT3-project krijgt, kunnen we een beeld krijgen van hoe de commerciële markt er voor staat en hoeveel steun we kunnen krijgen."

LMDh extraatje, geen afleiding

Mocht McLaren het LMDh-project opzetten, doet het merk aan veel verschillende takken van autosport mee. Naast het Formule 1-team staan er ook auto's van het merk op de IndyCar-, Formule E en de Extreme E-grid. "Als we een nieuw project opstarten, moeten we er zeker van zijn dat dat niet afleidt van onze huidige projecten", vertelt Brown. "We zijn dicht bij het moment dat we denken dat we een ander project kunnen opzetten naast F1, IndyCar en de elektrische klassen. Als raceteam maken we tegenwoordig winst, McLaren Racing is heel gezond. Het gaat nu om de juiste timing."