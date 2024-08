Ferrari sluit deelname IMSA in 2025 uit: "Nog geen plannen"

Ferrari neemt met twee fabrieksauto's deel aan het World Endurance Championship en heeft er nog een derde exemplaar van de 499P bij door AF Corse. Het Italiaanse team heeft zijn Hypercar-plannen voor 2025 uitgestippeld en is daarbij tot het oordeel gekomen dat het beter is om de focus op het WEC te houden en niet aan een uitstap naar het IMSA SportsCar Championship te werken. Ferrari's baas voor sportscars, Antonello Coletta, vertelt in gesprek met Motorsport.com dat het merk 'er de voorkeur aan geeft om ons programma te consolideren' in plaats van uit te breiden naar de Verenigde Staten. "Volgend jaar zijn we alleen betrokken bij het WEC en niet bij IMSA. We concentreren ons nu op het WEC met drie auto's", aldus Coletta.

Ferrari zal dan dus opnieuw deelnemen met twee fabrieksteams en het team dat gerund wordt door AF Corse, dat deelneemt aan de FIA Endurance Trophy en dus niet bijdraagt aan het puntenaantal in het constructeurskampioenschap. Over die derde auto zijn wel wat twijfels door de nieuwe regel in het WEC dat fabrikanten met minstens twee Hypercars moeten deelnemen. Dat houdt in dat Lamborghini en Isotta Fraschini hun programma's moeten uitbreiden terwijl Aston Martin zich direct met twee exemplaren van de Valkyrie AMR-LMH moet melden. Toch verwacht Coletta dat AF Corse een derde 499P zal runnen, 'tenzij er verrassingen zijn'.

Voor Ferrari zijn de Verenigde Staten een interessante afzetmarkt en Coletta heeft al eens eerder aangegeven dat hij ervan droomt dat de 499P ooit in actie komt aan de andere kant van de oceaan. "Op dit moment hebben we geen plannen om naar de Verenigde Staten te gaan, maar het is niet onmogelijk voor de toekomst", benadrukt Coletta. "We moeten de tijd nemen voor elke ontwikkeling van onze activiteit." Ferrari is al een tijdje niet meer actief in Amerika. De laatste keer dat Ferrari in de topklasse van IMSA reed, was van 1994 tot en met 2003 met de 333SP. Met die auto won de autofabrikant uit Maranello één keer de 24 uur van Daytona en driemaal de 12 uur van Sebring.