WEC toont aangepaste kalender, 6 uur van Spa in augustus

Door het coronavirus was het FIA WEC genoodzaakt om de 1000 Mijl van Sebring af te gelasten. De 6-uursrace op Spa-Francorchamps en de 24 uur van Le Mans moesten worden opgeschoven. Op vrijdag heeft de organisatie een herziene kalender voorgesteld, uiteraard onder voorbehoud.

De 6 uur van Spa blijft de traditionele opwarmer voor Le Mans met een race op 15 augustus. De 24 uur van Le Mans zelf volgt op 19 en 20 september. De race op Sebring wordt niet ingehaald, in plaats daarvan keert het WEC nog een keertje terug naar Bahrein, waar op 21 november de seizoensfinale wordt gehouden.

De coronacrisis betekent dat het wereldkampioenschap endurance in 2021 terugkeert naar een traditioneel seizoen volgens het kalenderjaar. De geplande race op het Japanse Fuji komt te vervallen. Wanneer het volgende seizoen precies start is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat een race in Sebring de eerste afspraak wordt in maart 2021.

"De evolutie van deze wereldwijde gezondheidscrisis heeft ons geen andere keuze gelaten", stelt WEC CEO Gérard Neveu. "Het is vandaag onmogelijk om voor de zomer een internationaal autosportevenement te organiseren, dus hebben we de kalender herschikt om toch hetzelfde aantal evenementen op het schema te houden."

Pierre Fillon, de voorzitter van promotor ACO, vult aan: "Dit is een uitzonderlijke beslissing in een uitzonderlijke situatie. Om de kwaliteit en eerlijkheid van dit kampioenschap te garanderen, is het nodig om af te stappen van de 24 uur van Le Mans als seizoenfinale van het kampioenschap 2019-2020. Deze aanpassing is doorgevoerd met de volledige transparantie en steun van alle betrokken partijen. Onze prioriteit is om het effect van deze crisis op onze kampioenschappen zoveel mogelijk te beperken."