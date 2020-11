Toyota: “Goede eerste test met Hypercar”

Volgens Pascal Vasselon, de technisch directeur van Toyota Gazoo Racing, kwamen er maar kleine problemen opzetten bij de eerste driedaagse test van de wagen die nog geen naam heeft. “Voor de eerste keer ging het over het algemeen prima”, zegt Vasselon. “Er waren dus wel kleine dingen, maar dat is normaal. We hebben weinig tijd verloren en we hadden een goede test over drie dagen. We anticiperen altijd al zoveel mogelijk in de simulator om problemen van tevoren te ontdekken. Daardoor werden alle ‘roll-outs’ sinds onze deelname aan de LMP1 vaak al snel goede testsessies.”

Volgens Vasselon gaven de vier aanwezige coureurs – Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Mike Conway en Jose Maria Lopez - allemaal positieve feedback over hoe de wagen bij het rijden aanvoelde. Kamui Kobayashi en Kazuki Nakajima, de Japanse rijders van Toyota, waren niet present bij de test omdat zij in actie kwamen tijdens een Super Formula-evenement. De nieuwe Hypercar maakt volgend jaar haar debuut bij de start van het nieuwe WEC-seizoen in Sebring. Het seizoen zou oorspronkelijk deze zomer al starten, maar door de coronacrisis werd besloten terug te keren naar een seizoen binnen een kalenderjaar, in plaats van zomer naar zomer. De technische details moeten nog bekendgemaakt worden.

Dit weekend wordt in Bahrein de laatste WEC-race van het jaar verreden. In de LMP1-klasse starten alleen de twee Toyota’s, omdat Rebellion ervoor heeft gekozen haar laatste seizoen na Le Mans te beëindigen en alle andere privéteams er al eerder mee stopten. Voor Toyota staat er dus weinig druk op de afscheidswedstrijd van de TS050, al moeten de rijders onderling nog uitmaken wie er met de titel aan de haal gaat.