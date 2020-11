8 uur Bahrein: Conway en Lopez pakken pole voor Toyota

Conway en Lopez waren in de #7 Toyota TS050 zeven tiende sneller dan teamgenoten Brendon Hartley en Kazuki Nakajima in Bahrein. De beste individuele tijd was de 1.40.114 van Conway, die al het hele WEC-seizoen de snelste Toyota-man bleek. Door de succeshandicaps in de LMP1 is de #8 wel 0.54 per ronde trager gemaakt, dus het echte verschil tussen de twee Toyota-crews is in realiteit een stuk kleiner.

United Autosports pakte de pole in de LMP2-klasse met dank aan Paul di Resta en Phil Hanson. Nadat de eerste tijd van Hanson werd weggenomen voor het overschrijden van de track limits, zette de jonge Brit dat in de slot minuten recht en bezorgde hij United de vierde pole van het jaar. Het duo was zo acht tiende sneller dan Will Stevens en Gabriel Aubry, de teamgenoten van Ho-Pin Tung bij Jackie Chan DC Racing ORECA. De Signatech Alpine ORECA van Pierre Ragues en Thomas Laurent was derde in de klasse.

Nyck de Vries en Giedo van der Garde waren vijfde in de LMP2 met de gele Jumbo-bolide van Racing Team Nederland, die ze delen met Frits van Eerd.

In GTE Pro was er een pole voor kampioenschapsleiders Nicki Thiim en Marco Sorensen in de #95 Aston Martin, waarmee zij in de slotfase over de Porsche 911 RSR van Michael Christensen en Kevin Estre wipten. James Calado en Daniel Serra waren derde in de eerste AF Corse Ferrari 488. Ook in GTE Am staat er een Aston Martin Vantage op pole met dank aan Ross Gunn en Paul Dalla Lana.

Uitslag volgt

Gerelateerde video