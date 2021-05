Ratel: Toekomst in gevaar als GT3-klasse naar Le Mans gaat

Ratel stond in 2006 aan de basis van de klasse die in de afgelopen jaren uitgegroeid is tot een van de belangrijkste vormen van autosport voor privéteams. Recent maakte IMSA bekend dat reglementen te adopteren voor de nieuwe GT Daytona Pro-divisie terwijl ook DTM vanaf dit seizoen met de GT3-reglementen rijdt. Hoewel promotor ACO nog geen duidelijkheid gegeven heeft over wat er in de toekomst gaat gebeuren qua opvolging van de huidige GTE-klasse, is Ratel er niet gerust op. Het feit dat deze kampioenschappen in het verleden leunden op grote fabrikanten, baart hem nog het meeste zorgen.

“Wanneer kampioenschappen onder leiding van fabrikanten met de GT3-reglementen aan de haal gaan, heb je misschien voor twee of drie jaar een grote partij. Maar op een gegeven loopt het kostentechnisch uit de hand”, zei Ratel, wiens organisatie verantwoordelijk is voor de GT World Challenge Europe, de Intercontinental GT Challenge en enkele nationale GT3-kampioenschappen. “De evolutie van de wagens raakt in een stroomversnelling en het wordt duurder. GT3 is een platform voor klanten: zolang er een mix tussen professionals en amateurs blijft gaat het goed. Maar het wordt gevaarlijk als het een volledig professionele categorie wordt, als de fabrieksteams zich gaan mengen. Dan is de klasse gedoemd.”

Volgens Ratel is het succes van de GT3-klasse in de afgelopen vijftien jaar te danken aan het feit dat fabrikanten wagens konden produceren die vervolgens in grote aantallen verkocht konden worden en waarmee overal ter wereld geracet kon worden. “De [positieve] balans van GT3 komt tot stand door de verkoopcijfers die belangrijker zijn dan de marketingwaarde van een gewonnen race”, aldus Ratel. “Het kan problemen opleveren als kampioenschappen op hoger niveau ermee aan de haal gaan. DTM en anderen kunnen een risico vormen.”

Heeft ACO de GT3-klasse wel nodig?

Overigens is de Fransman er nog niet zo zeker van dat ACO en de FIA het GT3-concept in gaan zetten op Le Mans en in het WEC. “De ACO wil liever haar eigen klasse dan dat ze het van iemand overnemen, ik denk dat ze vinden dat GT3 onder SRO valt. Omdat IMSA nu overstapt op GT3-materiaal voor GTD Pro, betekent niet dat de ACO dat ook doet.” Ook probeert ACO nu fabrikanten aan te trekken voor de nieuwe Le Mans Hypercars, waardoor een aangepaste GT-klasse niet meteen hoog op de prioriteitenlijst staat: “Met het succes van LMH en LMDh, hebben ze dan echt GT3-wagens nodig? Ik weet het niet, het startveld in de topklasse ziet er geweldig uit.”

Met de introductie van de nieuwe GT2-klasse heeft Ratel overigens iets achter de hand “als het uit de hand loopt” in de GT3-klasse. Die nieuwe categorie heeft dit jaar voor het eerst een eigen kampioenschap onder de SRO-paraplu.