In november kondigde Audi aan dat het in 2023 na zes jaar afwezigheid terugkeert op Le Mans. Dat doet het met een nieuw te ontwikkelen auto voor de LMDh-categorie, de klasse voor op LMP2’s gebaseerde auto’s die dat jaar van start gaat. Die auto’s worden voorzien van een standaard hybride systeem van Bosch, waarbij de fabrikanten het bodywork en de krachtbron ontwikkelen, en moeten in het WEC gaan strijden met de dit jaar geïntroduceerde Le Mans Hypercars. In het Amerikaanse IMSA-kampioenschap wordt de LMDh-klasse de vervanger van de huidige Daytona Prototype international-klasse.

De LMDh-bolide van Audi is op dit moment in ontwikkeling. De auto heeft officieel nog geen naam, maar is volgens een persbericht van de Duitse fabrikant ‘grotendeels klaar’. Bovendien werkt men in de ontwikkeling nauwgezet samen met Porsche, dat in 2023 eveneens toetreedt tot de LMDh-klasse. “Een grote kracht van de Volkswagen Group is de samenwerking van de merken in de ontwikkeling van straatauto’s”, zei Audi Motorsport-baas Julius Seebach. “Dat bewezen model brengen we nu naar de autosport. Desalniettemin zal het nieuwe prototype net zo’n echte Audi zijn als de recent gelanceerde Audi RS e-tron GT1, die ook op een met Porsche gedeeld platform is ontwikkeld.”

Debuut tijdens 24 uur van Daytona 2023

Eerder kwam Audi tussen 1999 en 2016 uit op Le Mans. Daarbij pakte het 13 overwinningen. Twee van die overwinningen werden behaald door klantenteams, namelijk Team Goh in 2004 en Champion Racing in 2005. Beide teams pakten de zege met de Audi R8, nadat het fabrieksteam na een hattrick overwinningen tussen 2000 en 2002 uitstapte. Ook in de LMDh-categorie kunnen klantenteams in actie komen met de bolide van Audi, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst getest wordt. De 24 uur van Daytona van 2023 moet de eerste race worden van het prototype en dan kunnen ook klantenteams meteen van de auto gebruikmaken, aldus projectleider Andreas Roos van Audi Sport.

“Met het LMDh-project geven wij een vervolg aan de filosofie van onze eerste jaren in de prototypen. De Audi R8 was niet alleen het meest succesvolle prototype van zijn tijd tussen 2000 en 2006, met 63 zeges in 80 races, maar het was ook succesvol en makkelijk te onderhouden voor onze klantenteams. Dit is ook vooronderstelling met de elektrificatie van ons nieuwe prototype. Het doel is om de auto vanaf het begin direct te leveren aan de professionele klantenteams, parallel aan de fabrieksinschrijvingen. We evalueren op dit moment intern hoe dit precies zal werken.”