Porsche en Audi in zee met Multimatic voor LMDh-chassis

Audi en Porsche maken in 2023 hun rentree op het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij, wanneer zij in de hoogste categorieën van zowel het FIA World Endurance Championship als het Amerikaanse IMSA-kampioenschap zullen uitkomen. Beide merken doen dit met een zogenaamde LMDh, een op de nieuwe generatie LMP2’s gebaseerd prototype dat in het IMSA-kampioenschap de huidige DPi-bolides zal vervangen. Deze auto’s worden ook toegelaten tot de vernieuwde topklasse van het WEC, waar de LMDh’s het op zullen gaan nemen tegen de Hypercars van andere fabrikanten als Toyota en Ferrari.

Als basis voor een LMDh zijn de geïnteresseerde teams afhankelijk van de vier fabrikanten die de nieuwe generatie LMP2’s gaan bouwen: Oreca, Multimatic, Dallara en Ligier. Na maandenlang speculeren heeft Porsche deze week bevestigd dat het een LMP2-chassis van Multimatic zal gebruiken voor haar LMDh-avontuur, waarvoor het Duitse merk tevens de krachten bundelt met het Amerikaanse team van Penske. Porsche heeft laten weten dat ook zustermerk Audi zal kiezen voor Multimatic. Daarmee lijkt een verdere samenwerking tussen beide merken uit de Volkswagen Group ook niet uitgesloten, nadat beide fabrikanten tijdens hun vorige avontuur in het WEC allebei nog voor een totaal ander concept kozen. Zo reed de LMP1 van Audi op diesel, waar Porsches 919 Hybrid gebruikmaakte van een kleinere benzinemotor.

“Multimatic is de meest logische keuze voor ons”, verklaart Fritz Enzinger, vicepresident van Porsche Motorsport, de keuze voor het Canadese concern. “We kennen dit hoog aangeschreven bedrijf en het ervaren team aan professionals al vele jaren en zijn overtuigd van de kwaliteit van hun werk. We hoeven geen volledig nieuwe relatie met hen op te bouwen, maar kunnen meteen aan de slag. Dat is vitaal en precies wat je nodig hebt wanneer je een nieuwe auto ontwikkelt.”

“Wat verder ook een voordeel is, is dat een deel van Multimatic net als onze partner Penske gevestigd is in Mooresville, North Carolina. Korte afstanden en directe lijnen in de communicatie zullen ons enorm gaan helpen in de ontwikkeling van ons LMDh-prototype.”

Het huidige LMP2-chassis van Multimatic is maar weinig in actie gezien, maar het heeft wel de basis gevormd voor Mazda’s race-winnende DPi-chassis in het IMSA-kampioenschap. Het Japanse merk trekt zich aan het einde van dit jaar echter terug uit het kampioenschap, wat Multimatic de ruimte biedt voor een nieuw avontuur met Porsche en Audi.