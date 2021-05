Porsche en Penske hebben al een succesvol verleden samen. Zo won de combinatie in 1972 en 1973 met de Porsche 917 de Can-Am titel en werd van 2006 tot en met 2008 in de American Le Mans Series drie jaar op rij de titel gepakt met de RS Spyder LMP2. Een jaar later werkten beide grootheden in de autosport voor het laatst met elkaar samen, toen er in de Grand-Am series met een Porsche-aangedreven Riley werd gereden.

Dinsdag hebben Porsche en Penske bekendgemaakt dat ze opnieuw de samenwerking met elkaar aan zullen gaan. Vanaf 2023 zal het team van Roger Penske zowel in het Amerikaanse IMSA-kampoenschap als in het FIA WEC met twee LMDh-prototypes van het Duitse merk gaan rijden. In Amerika gaat de renstal daarmee onder andere de strijd aan met Acura, terwijl in het WEC – waar ook de 24 uur van Le Mans deel uitmaakt – een titanenduel wacht met onder andere de hypercars van Toyota, Ferrari en Peugeot.

Le Mans ontbreekt nog op erelijst Penske

"Team Penske heeft een bijna ongeëvenaarde lijst aan successen behaald in de autosport, maar de 24 uur van Le Mans ontbreekt nog op die lijst", aldus Fritz Enginer, die bij Porsche aan het hoofd staat van de autosportdivisie. “Ik hoop dat we vanaf 2023 eindelijk die overwinning bij kunnen schrijven met Porsche Penske Motorsport, het zou de twintigste overallzege voor Porsche betekenen op het Circuit de La Sarthe.”

De samenwerking met Porsche betekent dat Team Penske in 2023 voor het eerst sinds 1971 weer gaat deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Teameigenaar Roger Penske, die met zijn organisatie onder andere ook actief is in de IndyCar Series en tot vorig jaar nog met Acura uitkwam in het IMSA-kampioenschap, spreekt van “een trotse dag voor de hele Penske-organisatie".

“We hebben Porsche op het circuit of in ons bedrijf al meer dan zes decennia mogen vertegenwoordigen”, vertelt het Amerikaanse autosporticoon. “Het verleden en de successen die we samen beleefd hebben zijn ongeëvenaard in onze historie. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met het globale raceprogramma van Porsche. We zullen nog ver in de toekomst gaan strijden om overwinningen en kampioenschappen.”

Hoewel Porsche met de 911 RSR al jaren aan zowel het IMSA als aan het WEC deelneemt, is het wel voor het eerst dat één team in beide kampioenschappen de eer van de Duitse fabrikant zal vertegenwoordigen: “Tot dusver hadden we altijd aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een team gevestigd”, vertelt Porsche-voorzitter Oliver Blume. “Dit stelt ons in staat om de optimale structuur te bewerkstelligen waarmee we overwinningen kunnen scoren in Le Mans, Daytona en Sebring.”

Klantenteams

Hoewel Penske dus het fabrieksondersteunde programma van Porsche zal gaan runnen, heeft de Duitse fabrikant ook nog altijd de ambitie om vanaf 2023 meteen de nodige klantenteams al van een LMDh te voorzien: Het eerste LMDh-prototype van Porsche moet voor het einde van dit jaar al uit de fabriek rollen, al heeft het Duitse concern nog altijd niet laten weten met welke LMP2-fabrikant het in zee gaat. De LMDh’s zullen namelijk gebaseerd worden op de volgende generatie LMP2-bolides, waarvoor vier fabrikanten zijn aangewezen als constructeur. Ook over de motorkeuze houdt Porsche voorlopig nog de lippen stijf op elkaar, al zijn volgens Porsche inmiddels wel al over “alle grote conceptkeuzes” een knoop doorgehakt.