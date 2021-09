Prema start dankzij Iron Lynx-samenwerking met LMP2-programma

Zes coureurs van de huidige Formule 1-grid hebben (een deel van) hun opleiding genoten bij de formatie van de familie Rosin. Nu gaat Prema zich ook mengen in het WEC, waar het een samenwerking is gestart met Iron Lynx. Dat team komt al met Ferrari’s uit in de GTE-klasse. Details van het programma moeten nog verder uitgewerkt wordt, wel is duidelijk dat Prema volgend seizoen met de oersterke Oreca-Gibson 07 uitkomt in het WEC.

Iron Lynx-teambaas Andrea Piccini verklaarde in gesprek met Motorsport.com: “Het idee van Prema was om coureurs van de karting tot de Formule 1 te begeleiden en dat is wat het team lang gedaan heeft. Niet iedere coureur haalt de Formule 1 en daarom willen we een extra kans aanbieden in de prototypes.” Prema-teambaas René Rosin voegt toe: “Dit is een mooie uitbreiding van ons team en het gaat tot een andere dimensie van onze formatie leiden. We kijken uit naar de samenwerking met Iron Lynx om deze klasse in de praktijk te leren kennen, we hopen op een succesvolle toekomst in de endurance-racerij.”

Het eerste chassis van Oreca is reeds besteld, maar het is nog niet duidelijk of het team met meerdere wagens gaat racen. Ook moet nog bekeken worden of Prema ook een inschrijving in het Europese Le Mans-kampioenschap gaat nemen. In dat kampioenschap is Iron Lynx ook met Ferrari actief. Piccini benadrukt dat de huidige programma’s van beide teams blijven lopen: “We willen niet dat de teams verzwakt worden door onze nieuwe activiteiten.”

De eigenaren van Iron Lynx, het Zwitserse DC Racing Solutions, maakten in juli bekend dat het Prema overgenomen heeft. Het bedrijf heeft de aandelen overgenomen die eerder in het bezit waren van Aston Martin F1-eigenaar Lawrence Stroll.