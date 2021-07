Prema Racing wordt onderdeel van nieuw Italiaans superteam

Het in Zwitserland gevestigde DC Racing Solutions heeft naar verluidt de meerderheid van de aandelen in Prema overgenomen. Deze waren in handen van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, wiens zoon Lance in 2014 en 2016 de respectievelijke titels in het Italiaans Formule 4 en de Europese Formule 3 won met Prema. Het team wil het nieuws niet bevestigen, maar ontkende het ook niet. De overige aandelen blijven waarschijnlijk in handen van huidige teambaas Rene Rosin en zijn vader Angelo, de oprichter en patriarch van het team.

De drijvende kracht achter DC is financier en amateurcoureur Deborah Mayer. Zij is een van de vier partners die in 2017 verantwoordelijk was voor de oprichting van Iron Lynx. Met de aankoop van Prema heeft de nieuwe groep een grote betrokkenheid in de wereld van de single-seaters en de sportscars. Zo verdedigt Prema dit jaar de titels in de Formule 2 en de Formule 3, de Formula Regional European Championship en de Italiaanse Formule 4. Iron Lynx is ook actief in het laatstgenoemde kampioenschap en doet daarnaast mee in het World Endurance Championship, de European Le Mans Series en de GT World Challenge Europe. In die kampioenschappen rijdt het team met Ferrari’s.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ferrari-juniore Maya Weug racet in 2021 namens Iron Lynx in het Italiaans Formule 4 Foto: Ferrari

Andrea Piccini, voormalig fabrieksrijder van Aston Martin, is een van de vier eigenaren van Iron Lynx. Hij verklaarde dat het samengaan met Prema een “groot Italiaans team heeft gecreëerd dat met een blik van 360 graden naar autosport kan kijken. We gaan meer en meer samenwerken en het idee is om in de toekomst samen nieuwe projecten op te zetten.” Fans van Prema hoeven zich geen zorgen te maken over het team, aldus Piccini. “Prema blijft wat het is. Het is zo’n belangrijke entiteit in de autosport dat het heel dom zou zijn om te proberen veranderingen door te voeren.”

Nieuw hoofdstuk voor Prema

De deal met DC is voor Prema een ‘nieuw hoofdstuk’ in de historie van het team dat al sinds de vroege tachtiger jaren actief is, stelt Rene Rosin. “We kijken naar iets wat we als volgende kunnen doen met Prema, maar met onze huidige activiteiten in de single-seaters gaan we al redelijk voluit. We moeten kijken hoe alles gaat evolueren, maar we hebben gedeelde ideeën en gedeelde doelstellingen”, zei Rosin, die zes voormalige pupillen in de Formule 1 ziet racen met Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher en Lance Stroll. “Als je het algemene plaatje bekijkt, dan hebben we nu alle categorieën van single-seaters tot GT’s. Dat is denk ik een behoorlijk goed en positief verhaal.”

De overeenkomst dat DC een aandeel neemt in Prema komt uit een bestaande samenwerking in het Italiaanse Formule 4, die begon in 2019. Iron Lynx debuteerde destijds in die klasse en kreeg sindsdien technische ondersteuning van het Italiaanse team. Dit jaar zet het team een auto in onder de naam Abu Dhabi Racing, die voorheen gebruikt werd door het nieuwe zusterteam. De twee partijen werkten dit jaar al samen onder de naam Abu Dhabi Racing by Prema, waarmee Guanyu Zhou afgelopen winter de Aziatische F3-titel won. “Laten we zeggen dat de F4 ons de kans gaf om elkaar te leren kennen, maar ons ook het vertrouwen gaf dat we samen kunnen werken”, aldus Piccini.