Cadillac bevestigt LMDh-programma in WEC en IMSA

Vanaf 2023 vormen de Hypercars de topklasse in zowel het Amerikaanse IMSA als het mondiale FIA World Endurance Championship. In het laatstgenoemde kampioenschap wordt dit jaar al geracet met de nieuwe generatie wagens. Zo debuteerden afgelopen weekend de hypercars van Toyota en Glickenhaus al in de 24 uur van Le Mans. De komende jaren voegen ook onder andere Peugeot en Ferrari zich in de vernieuwde topklasse van het WEC. Vanaf 2023 mengt ook Cadillac zich in de strijd.

Cadillac kiest voor IMSA en WEC

Dat Cadillac mee gaat doen is op zich geen verrassing. De geruchten over een deelname deden al langer de ronde en het leek slechts een kwestie van tijd voordat het merk zou instappen. Vandaag volgde dan eindelijk de bevestiging dat de Amerikaanse grootmacht over twee jaar ook met een gloednieuw prototype komt. De auto's zullen gerund gaan worden door de teams van Action Express en Chip Ganassi Racing, de teams waarmee Cadillac momenteel ook al actief is in IMSA's DPi-klasse, de voorloper van de LMDh-categorie. Wat wel enigszins verrassend is, is dat de auto's naast het Amerikaanse IMSA-kampioenschap ook het volledige seizoen gaan deelnemen aan het WEC, terwijl BMW en Acura die stap (nog) niet genomen hebben en zich voorlopig alleen focussen op het Amerikaanse kampioenschap.

“We hebben zin om mee te strijden op het topniveau van de autosport vanaf 2023,” zegt Rory Harvey, vice-president van Cadillac. “We maken de stap naar de toekomst. De hybride-aspecten in de LMDh helpen ons in de overstap van onze technologie naar volledig elektrisch. We hebben veel successen gekend met onze DPi en we kijken uit naar de nieuwe generatie Cadillac.”

In de LMDh-klasse gebruiken merken een standaard LMP2-chassis, dat ze ‘upgraden’ met een eigen motor en bodywork tot een LMDh-prototype. Ook BMW, Acura, Audi, Porsche en Lamborghini volgen dit pad. Deze wagens nemen het in dezelfde klasse op tegen de LMH’s, waarin wagens vanaf het begin door fabrikant op worden gebouwd. In deze klasse doen Toyota en Glickenhaus nu al mee en volgen in de komende jaren Peugeot, Ferrari en wellicht Alpine en ByKolles.



De LMDh-aankondiging betekent mogelijk ook goed nieuw voor Renger van der Zande. De Nederlander is sinds dit jaar al met een Cadillac van Chip Ganassi Racing actief in het IMSA-kampioenschap.